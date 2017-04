Conheça cinco motivos para doar sangue e salvar vidas

Você sabia que o sangue é responsável por transportar importantes substâncias para o funcionamento do nosso organismo? Além disso, concentra quase todas as defesas do sistema imunológico do corpo. Por isso é tão importante doar sangue, uma ação que pode ajudar a salvar muitas vidas.

Se você nunca doou, seja por medo ou falta de tempo, confira abaixo cinco motivos para ajudar quem precisa:

1- Uma única doação pode salvar até quatro vidas

Ajude quem mais precisa. Estes são os requisitos básicos para ser um doador:

– Estar em boas condições de saúde.

– Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, clique para ver documentos necessários e formulário de autorização).

– Pesar no mínimo 50kg.

– Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).

– Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).

– Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

2- Doar sangue é um ato voluntário do bem! Faz bem para quem doa e para quem recebe

A ciência avançou muito e fez várias descobertas. Mas ainda não foi encontrado um substituto para o sangue humano. Por isso, sempre que precisa de uma transfusão de sangue, a pessoa só pode contar com a solidariedade de outras.

Doar sangue é simples, rápido e seguro. Mas, para quem o recebe, esse gesto vale a própria vida. Ser doador voluntário faz bem para quem doa também. A satisfação de salvar vidas é a maior recompensa.

3- A Pró-Sangue disponibiliza serviço de van para buscar os doadores

A Fundação Pró-Sangue disponibiliza uma van para grupos de no mínimo 10 e no máximo 15 pessoas. O serviço está disponível às segundas, quartas e sextas-feiras e aos fins de semana, das 9 às 15 horas.

O agendamento deve ser feito com pelo menos dois dias úteis de antecedência, desde que a localização não ultrapasse um perímetro de 10 quilômetros do posto escolhido e o horário solicitado esteja dentro do horário de atendimento. O serviço busca e leva de volta ao local de saída.

Para realizar o agendamento, basta enviar um um e-mail para: agendamentogrupos@prosangue.sp.gov.br. Para mais informações acesse aqui.

4- A doação é rápida! Todo o processo não dura mais que 1 hora

Doar sangue é muito simples e fácil. As etapas para o processo são: cadastro (ou registro) do doador, triagem clínica que inclui teste de anemia, verificação da pressão arterial, batimentos cardíacos, peso, temperatura e questionário sobre sua saúde, voto de auto-exclusão, o ato da doação e o lanche pós-doação.

5- O doador tem direito a um dia de folga no trabalho

Você sabia que quem faz a doação tem direito à folga no trabalho? Aqueles que doarem sangue têm direito a um dia de folga a cada 12 meses trabalhados, desde que a doação esteja devidamente comprovada, de acordo com os termos previstos no Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

Esse direito também se estende ao funcionário público civil de autarquia ou militar, conforme preconizam a Lei Federal nº 1.075, de 27 de março de 1950, bem como a Lei Estadual nº 3.365, de 6 de junho de 1956. Apesar da legislação vigente, vale ressaltar que a doação de sangue é um gesto voluntário e altruísta e, portanto, não deve ser encarada como um benefício próprio.