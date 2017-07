DestinoDaSemana: Altinópolis, um museu a céu aberto

Cidade de Altinópolis fica a 346 km da capital e integra o Circuito Uai Paulista

Gruta do Itambé é uma das atrações mais frequentadas da cidade

Morro da Mesa é o lugar ideal para avistar o pôr do sol

Parque da Lagoa é voltado aos apaixonados por pescar

Jardim das Esculturas conta com 42 obras do artista plástico Bassano Vaccarini

Obra do artista plástico Bassano Vaccarini no Jardim das Esculturas

Praça da Conversa é composta por oito painéis com esculturas em baixo relevo

Praça do Trabalhador abriga várias esculturas gigantes

A cidade de Altinópolis, na Região Metropolitana de Ribeirão Preto, está localizada a 346 km da capital e integra o Circuito Uai Paulista. Por estar a 1.050m de altitude, possui um agradável clima serrano e oferece o sossego e a tranquilidade das pacatas cidades do interior.

Com vasta área verde e belíssimas paisagens, o local oferece ótimas opções para o ecoturismo em seus diversos rios, cachoeiras, grutas e corredeiras. Além disso, Altinópolis conta com uma excelente gastronomia caipira do fogão de lenha para quem gosta de provar os sabores de cada cidade.

A região foi escolhida pelo grande artista italiano Bassano Vacarinni como seu grande atelier, por onde espalhou suas preciosas obras de arte, o que levou o local a ser considerado um “museu a céu aberto”.

Curtindo a natureza

Quem gosta de se conectar e curtir a natureza não pode deixar de visitar a Cachoeira do Itambé. Localizada numa reserva florestal, conta com 60 metros de queda d´água, ideal para a prática de rapel. Outro destaque são as trilhas para conhecer a região e espaço para fazer piquenique.

Uma das atrações mais frequentadas da cidade, a Gruta do Itambé tem 50 metros de altura e uma galeria de 350 metros. Chegando ao local, o visitante se surpreende com o tamanho e a beleza natural do espaço.

Para quem é apaixonado por pesca, o Parque da Lagoa conta com total infraestrutura e realiza campeonatos de pesca e tanques para a prática de pesca esportiva. Destaque para a área de lazer, quadras de esportes e quiosques com churrasqueiras.

Quem curte apreciar o pôr do sol não pode perder o Morro da Mesa, a 40 km da cidade, entre a divisa de São Paulo e Minas Gerais. Chegando lá, o visitante tem vista panorâmica da região de divisa entre os estados.

Museu a céu aberto

Um dos passeios imperdíveis é andar pela cidade, que conta com 42 obras do artista plástico Bassano Vaccarini, que confeccionou as esculturas com temas sociais referentes a mulher, família e outros. Além disso, para conhecer a vida do artista basta visitar o Museu e Casa da Cultura.

Localizado em um imponente prédio no centro da cidade, o local abriga o acervo formado por esculturas em raízes, bronzes, pinturas e desenhos. Já a Praça da Conversa é composta por oito painéis com esculturas em baixo relevo, com destaque para cada obra que mede aproximadamente 2 x 2 metros.

Para finalizar, a Praça do Trabalhador conta com várias esculturas gigantes que simbolizam as atividades econômicas de Altinópolis e o Teatro de Arena, além de dois painéis de concreto com esculturas em baixo relevo.