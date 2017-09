DestinoDaSemana: Ubatuba tem trilhas e mais de 80 praias

Cercada pela Serra do Mar e pela Mata Atlântica, cidade possui diversas trilhas e encanta os visitantes com áreas de preservação









As praias de Ubatuba estão entre as mais belas do litoral paulista

A natureza prodigiosa enriquece a beleza das praias de Ubatuba

As praias de Ubatuba são ótimas para os esportes aquáticos radicais como o Surf

A pesca artesanal continua sendo uma das atividades praticadas nas praias de Ubatuba

Canoa compõe a beleza da natureza em praia de Ubatuba

Localizada a 250 quilômetros da capital paulista, Ubatuba é cercada pela Serra do Mar e pela Mata Atlântica e, não à toa, possui muitas áreas de preservação e é repleta de belezas naturais.

Além das belas – e famosas – praias, a cidade também é paradeiro dos aventureiros, afinal, não faltam opções de trilhas para quem gosta de desbravar a natureza.

Dentre os destaques, está a Trilha do Saco Grande – no Parque Estadual da Ilha Anchieta. Nela, o visitante é conduzido durante os 2,6 km por voluntários nativos ou que viveram na ilha na época de funcionamento do Presídio e no Dia do Levante (rebelião dos presos), ocorrido em 20 de junho de 1952.

Já a trilha da Praia do Sul tem 2,2 quilômetros de extensão e seus principais atrativos são as praias das Palmas e do Sul e um mirante de onde é possível observar o ecossistema costeiro da Ilha Anchieta e a cadeia de montanhas que forma a Serra do Mar no continente.

Também é imperdível a Trilha Subaquática, em que o visitante percorre uma extensão de 350 metros na ida pelo fundo mar e mais 500 metros de retorno por terra, pela chamada Trilha do Engenho. Durante o caminho são feitas atividades de interpretação e educação ambiental, realizadas nos ambientes terrestre e marinho.

Ficou com vontade? Saiba mais sobre as trilhas de Ubatuba aqui e marque logo uma viagem para lá!