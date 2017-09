Confira quais unidades do Bom Prato abrirão nesta sexta-feira (8)

Maior programa de segurança alimentar do país conta com 52 unidades; o almoço custa R$ 1, preço que se mantém desde a inauguração









Bom Prato oferece comida de qualidade

O almoço no Bom Prato custa R$ 1 desde o lançamento do programa, no ano 2000

Bom Prato é o maior programa de segurança alimentar do país

A rede é composta por 52 unidades em todo o Estado

Instalações do Bom Prato de Taboão da Serra

Quem quiser aproveitar a emenda do feriado da Independência para almoçar com qualidade, grande parte das unidades do restaurante Bom Prato funcionarão normalmente nesta sexta-feira (8).

Apenas as unidades de Itaquaquecetuba, Ribeirão Preto, Santos, Santos Morros, Santos ZN, São Miguel, São Vicente, Sorocaba e Suzano não abrirão. Confira aqui a lista de endereço dos restaurantes no Estado.

Sobre o Bom Prato

Maior programa de segurança alimentar do país, a rede de restaurantes Bom Prato foi criado em dezembro de 2000 para servir refeições de alta qualidade a preços acessíveis à população de baixa renda. O usuário paga R$ 1 pelo almoço, preço que se mantém o mesmo desde a criação do programa.

A rede é composta por 52 unidades, sendo 22 na Capital, nove na Grande São Paulo, seis no Litoral e 15 no Interior. Juntas, elas servem diariamente mais de 85 mil refeições.

O almoço com 1.200 calorias é composto por arroz e feijão, salada, legumes e um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa. No café da manhã é servido leite com café ou achocolatado, ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios, e um fruta da estação.

Desde a inauguração do programa Bom Prato, foram servidas 180 milhões de refeições e investidos R$ 501 milhão entre custeio das refeições, implantação e revitalização das unidades.