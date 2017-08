Confira os endereços dos restaurantes Bom Prato do Estado

Maior programa de segurança alimentar do país conta com 52 unidades; o almoço custa R$ 1 , preço que se mantém desde a inauguração









Maior programa de segurança alimentar do país, a rede de restaurantes Bom Prato foi criado em dezembro de 2000 para servir refeições de alta qualidade a preços acessíveis à população de baixa renda. O usuário paga R$ 1 pelo almoço, preço que se mantém o mesmo desde a criação do programa.

A rede é composta por 52 unidades, sendo 22 na Capital, nove na Grande São Paulo, seis no Litoral e 15 no Interior. Juntas, elas servem diariamente mais de 85 mil refeições.

O almoço com 1.200 calorias é composto por arroz e feijão, salada, legumes e um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa. No café da manhã é servido leite com café ou achocolatado, ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios, e um fruta da estação.

Desde a inauguração do programa Bom Prato, foram servidas 180 milhões de refeições e investidos R$ 501 milhão entre custeio das refeições, implantação e revitalização das unidades.

Veja a relação de endereços do Bom Prato no Estado de São Paulo:

Capital

Unidade 25 de Março

Endereço: Rua 25 de Março, 166

São Paulo

Unidade Brás

Endereço: Avenida Rangel Pestana, 2.327

São Paulo

Unidade Brasilândia

Endereço: Avenida Parapuã, 1.479

São Paulo

Unidade Campo Limpo

Endereço: Estrada de Itapecerica, 4.728

São Paulo

Unidade Campos Elíseos

Endereço: Largo Coração de Jesus, 28

São Paulo

Unidade Capão Redondo

Endereço: Avenida Atos Tomás Ferraciú, 318

São Paulo

Unidade Cidade Ademar

Endereço: Rua Yervant Kissajikian, 3.101

São Paulo

Unidade Grajaú

Endereço: Avenida Dona Belmira Marin, 1.959

São Paulo

Unidade Guaianases

Endereço: Estrada de Poá, 13

São Paulo

Unidade Heliópolis

Endereço: Estrada das Lágrimas, 2.608

São Paulo

Unidade Itaim Paulista

Endereço: Rua Alfredo Moreira Pinto, 87

São Paulo

Unidade Itaquera

Endereço: Rua Victorio Santim, 247

São Paulo

Unidade Lapa

Endereço: Rua Afonso Sardinha, 245

São Paulo

Unidade Limão

Endereço: Avenida Professor Celestino Bourroul, 779

São Paulo

Unidade Paraisópolis

Endereço: Rua Ernest Renan, 1.000

São Paulo

Unidade Perus

Endereço: Rua Antônio Maia, 652

São Paulo

Unidade Santana

Endereço: Rua Dr. Zuquim, 532

São Paulo

Unidade Santo Amaro

Endereço: Avenida Mario Lopes Leão, 685

São Paulo

Unidade São Mateus

Endereço: Avenida Mateo Bei, 2.604

São Paulo

Unidade São Miguel Paulista

Endereço: Rua José Otoni, 256

São Paulo

Unidade Tucuruvi

Endereço: Avenida Mazzei, 495

São Paulo

Unidade Vila Nova Cachoeirinha

Avenida Dep. Cantídio Sampaio, 140

São Paulo

Interior

Unidade Araraquara

Endereço: Avenida 22 de Agosto, 138 – Vila Xavier

Araraquara

Unidade Bauru

Endereço: Rua 1.º de Agosto, 9-47

Bauru

Unidade Botucatu

Endereço:Ao lado do Hospital das Clínicas da UNESP de Botucatu – Distrito de Rubião Júnior

Unidade Campinas

Endereço: Rua Dr. Moraes Sales, 384

Campinas

Unidade Carapicuiba

Endereço: Avenida Miriam, 385

Carapicuíba

Unidade Ferraz de Vasconcelos

Endereço: Avenida Lourenço Paganucci, 155

Ferraz de Vasconcelos

Unidade Franca

Endereço: Rua General Carneiro, 1317 – Centro

Franca

Unidade Guarujá

Endereço: Avenida Áurea Gonzales de Conde, 47 – Vicente de Carvalho

Guarujá

Unidade Guarulhos

Endereço: Ladeira Campos Sales, 43

Guarulhos

Unidade Itaquaquecetuba

Endereço: Rua Padre Anchieta, 78

Itaquaquecetuba

Unidade Jundiaí

Endereço: Avenida Vigário João José Rodrigues, 1.005

Jundiaí

Unidade Limeira

Endereço: Rua 13 de Maio, 527

Limeira

Unidade Marília

Endereço: Avenida Brasil, 324

Marília

Unidade Mogi das Cruzes

Endereço: Rua Professor Flaviano de Melo, 333

Mogi das Cruzes

Unidade Osasco

Endereço: Rua João Colino, 240

Osasco

Unidade Ribeirão Preto

Endereço: Rua Saldanha Marinho, 765

Ribeirão Preto

Unidade Rio Claro

Endereço: Rua 1, 1.530

Rio Claro

Unidade Santo André

Endereço: Avenida General Glicério, 710

Santo André

Unidade Santos

Endereço: Praça Iguatemi Martins

Santos

Unidade Santos Zona Noroeste

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 517

Santos

Unidade Santos Morros

Endereço: Estrada das Pedras , s/nº – Bairro de Morro de São Bento

Santos Morros

Unidade São Carlos

Endereço: Rua General Osório, número 505

São Carlos

Unidade São José do Rio Preto

Endereço: Rua Pedro Amaral, 2.919

São José do Rio Preto

Unidade São José dos Campos

Endereço: Rua Rubião Junior, 228

São José dos Campos

Unidade São Vicente

Endereço: Rua Ipiranga, 479

São Vicente

Unidade São Vicente Quarentenário

Endereço: Rua Tupã, 421

São Vicente

Unidade Sorocaba

Endereço: Rua dos Andradas, 115

Sorocaba

Unidade Suzano

Endereço: Avenida Major Pinheiro Fróes, 148

Suzano

Unidade Taboão da Serra

Endereço: Rua Firmino Vieira Gonçalves, 162

Taboão da Serra

Unidade Taubaté

Endereço: Rua Dr. Barbosa de Oliveira, 31

Taubaté