Carreta da mamografia chega às cidades de Trabiju e Nova Europa

Veículos equipados com mamógrafo e ultrassom ficarão nas cidades para atender mulheres a partir dos 50 anos







Os municípios de Trabiju e Nova Europa receberam carretas de mamografia

Mulheres a partir de 50 anos podem fazer mamografia sem pedido médico

As carretas-móveis contam com uma equipe multidisciplinar de técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, entre outros

As carretas são equipadas com mamógrafo, ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite

O governador Geraldo Alckmin acompanhou neste sábado (16) as chegadas da carretas-móveis do programa “Mulheres de Peito” às cidades de Trabiju e Nova Europa, na região de Araraquara. Os veículos, da Secretaria da Saúde, oferecem mamografias grátis sem necessidade de pedido médico para mulheres entre 50 e 69 anos de idade.

“Nós temos quatro carretas que percorrem permanentemente os municípios do Estado de São Paulo, sobretudo os menores, pois os maiores contam com hospitais e demais unidades da rede. O objetivo é a prevenção do câncer de mama”, esclareceu o governador.

Os veículos permanecerão nos municípios até o dia 23 de setembro. Em Trabiju, na rua Gabriel Morales, s/n, Centro, próximo a Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Morales. Já em Nova Europa, a carreta ficará na Praça João Pessoa, s/n, centro, próximo a prefeitura.

Nas carretas podem ser feitos exames de mamografia de segunda à sexta-feira, das 9h à 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto feriados. As imagens captadas pelos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi), serviço da Secretaria que emite laudos à distância, na capital paulista. O resultado sai em até 48 horas após a realização do procedimento.

Mulheres que não tenham de 50 a 69 anos também podem realizar os exames, porém precisarão de um pedido médico. Esse pedido pode ser emitido pela rede pública de saúde ou pela rede particular.

Sobre o programa “Mulheres de Peito”

O programa da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo tem como objetivo ampliar o acesso e incentivar as mulheres a realizarem exames de mamografia pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o Estado. Para isso, cinco carretas-móveis percorrem os municípios paulistas ininterruptamente.

As unidades móveis de mamografia contam com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista. “Se tiver alguma dúvida, alguma suspeita já faz o ultrasson, se precisar já faz a biopsia tudo aqui na carreta. Já manda pro anátomo patológico e se precisar a gente encaminha para o tratamento”, disse Alckmin.

As carretas possuem 15 metros de comprimento, 4,10 metros de altura e, quando abertas, 4,90 metros de largura. Além do mamógrafo, cada veículo é equipado com aparelho ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.

Desde o início do programa, em 2014, até o momento, já foram realizadas 133.652 mamografias, 5.487 ultrassonografias de mama, 601 biópsias de mama e encaminharam 1.699 mulheres para tratamento oncológico em unidades estaduais. As carretas já percorreram 180 localidades em SP.