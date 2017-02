Carnaval: Metrô tem programação especial em fevereiro

A linha da Cultura do Metrô de fevereiro traz aos usuários três exposições fotográficas e uma apresentação de blocos carnavalescos paulistanos nas estações da rede metroviária.

Confira aqui a programação completa da “Linha da Cultura” do Metrô.

A programação tem início na Estação República da Linha 3-Vermelha, com a “II Mostra de Bandas Pioneiras do Carnaval de Rua de São Paulo”, em cartaz até o dia 28. A exposição conta com 16 painéis informativos sobre a trajetória de blocos e bandas pioneiras da folia de rua paulistana. É um registro da força, cultura e alegria do movimento das bandas e blocos carnavalescos desde os anos 1950.

Nesta quinta-feira (9), 13 blocos tradicionais do carnaval paulistano, como o “Classe A”, o “Candinho e as Mulatas”, a “Banda Redonda” e “O Faísca”, do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, se apresentam na mesma estação.

A partir de sexta-feira (10) na Estação Sé, os usuários do Metrô acompanham a mostra “InformaSamba”. Serão expostos vinte painéis com fotografias e informações dos bastidores do desfile das escolas de samba de São Paulo, além de resgatar personagens que fizeram história no Sambódromo do Anhembi, como Walkiria Ribeiro – considerada a Rainha de bateria do Milênio –, ou iniciativas que simbolizam a dedicação de comunidades e grupos carnavalescos, como o projeto “Loucos pela X”.

Na Estação República, a partir do dia 18, os usuários poderão apreciar, no Museu da Diversidade Sexual, a exposição “Será Que Ele É?”, que foca na relação dos gêneros sexuais com a alegria do Carnaval. Sob curadoria do carnavalesco Sidney França, o projeto conta com oficinas de adereços, exposição de objetos e fantasias de estilistas famosos, além de homenagens a ícones como Elke Maravilha e Clóvis Bornay.