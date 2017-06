Alckmin participa de congresso de associação de jornais do interior de São Paulo

O governador ressaltou as obras do Governo do Estado que estão sendo realizadas na região de São Pedro















Aconteceu neste sábado (24) a 37ª edição do Congresso da Associação de Jornais do Interior do Estado de São Paulo (Adjori-SP), com o tema “Uma visão jurídica da comunicação”, na cidade de São Pedro. O congresso reuniu jornalistas, empresários de comunicação e autoridades. O governador Geraldo Alckmin também prestigiou o evento.

“Quero dizer da alegria de comparecer aqui ao Adjori-SP. Meu pai dizia que juntar letrinhas é uma arte, não é fácil escrever bem, não é fácil. Mas não é só escrever, jornalismo inclui um conjunto de favores cada vez mais desafiador, o chamado tempo da pós verdade, que embute no sentido ético de grande significado no exercício cotidiano da busca da verdade e da justiça”, discursou Alckmin.

O governador também ressaltou as obras do Governo do Estado que estão sendo realizadas na região. “Viemos pela SP-304, ela já está sendo duplicada, entre Piracicaba e Águas de São Pedro e está indo em um bom ritmo as obras. Nós iremos anunciar agora a recuperação da SP 304”, disse Alckmin.

O congresso reunirá associados para discutir assuntos jurídicos relacionados à comunicação e temas referentes aos jornais locais impressos e eletrônicos. O evento ocorre até este domingo (25), no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde, na Estância de São Pedro.