Alckmin nomeia 1.158 professores aprovados no concurso PEB I

Governador também autorizou novo concurso com 1.495 vagas para agentes de organização escolar e anunciou contratação de 440 agentes

A rede estadual de educação vai ganhar novos professores. O governador Geraldo Alckmin autorizou nesta quarta-feira (6) a nomeação de mais 1.158 professores remanescentes do concurso PEBI (Anos Iniciais do Fundamental – 1º ao 5º ano). O despacho permite que a Secretaria da Educação adote de imediato as providências necessárias para nomeação dos docentes.

Os professores nomeados foram aprovados em concurso realizado em novembro de 2014. No total, o certame prevê a chamada de 5,7 mil profissionais na região metropolitana de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba. Na rede paulista, a categoria tem rendimento de R$ 1.565,19, além de abono complementar de R$ 158,31 para jornada de 30 horas semanais.

Os docentes vão atuar em programas como Ler e Escrever, para alfabetização, e o EMAI (Ensino de Matemática para Anos Iniciais), que garantem ao Estado de São Paulo a melhor posição no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), aplicado pelo Ministério da Educação.

Novo concurso

Alckmin também autorizou a abertura de concurso público para novos 1.495 cargos de Agente de Organização Escolar (AOE). A disponibilidade de vagas será definida de acordo com a necessidade das 91 Diretorias de Ensino.

O governo estadual também aprovou a contratação imediata de 440 agentes, por tempo determinado de 12 meses. Os candidatos são remanescentes do processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria da Educação e ainda em vigor.

Em São Paulo, o funcionário no cargo de agente de organização escolar tem salário base de R$ 971,78, além de abono complementar de R$ 54,22 (total de R$ 1.026,00). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. A principal função é dar suporte às atividades realizadas na secretaria das unidades.

Em julho, o Governo do Estado nomeou 3.747 professores de PEBII (Anos Finais e Ensino Médio). O concurso foi o maior do magistério paulista e prevê a contração de 59 mil servidores. Na época, o certame registrou recorde de inscrições com 322,7 mil candidatos.