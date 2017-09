Alckmin entrega 197 novas viaturas da PM a três regiões do interior

Neste sábado (16), o governador Geraldo Alckmin entregou 197 novas viaturas para reforçar a frota da Polícia Militar nas regiões de Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto. O Governo do Estado de São Paulo investiu R$ 15,5 milhões na aquisição dos veículos. Durante evento na cidade de São Carlos, Alckmin reafirmou o compromisso de São Paulo com a segurança pública: “Nós compramos mais de mil viaturas zero quilômetro para Polícia Militar, a maior aquisição da história do Estado. Estamos entregando hoje 197 veículos novinhos para PM da região. Enquanto, no Brasil inteiro, os indicadores de segurança pioram, os índices de São Paulo melhoram.”

Do total, 54 veículos serão destinados à região de Ribeirão Preto, 72 para a área de Bauru e 71 para municípios que fazem parte da região de São José do Rio Preto.

Região de Ribeirão Preto

Foram 54 viaturas para a região de Ribeirão Preto. Elas foram compradas com um investimento de R$ 3,9 milhões. Os carros, 35 do modelo GM/Spin e 19 Fiat/Palio Weekend Adventure, reforçarão o policiamento de Radiopatrulha nas ruas de 42 municípios da região.

No dia 30 de agosto, a área de Ribeirão Preto já havia recebido 39 viaturas. Com a entrega deste sábado, a PM da região passa a contar com 93 novos veículos, adquiridos por R$ 7.709.600 no total.

Região de Bauru

Os 72 veículos enviados à região de Bauru serão distribuídos por 55 cidades. As viaturas, 45 do modelo Fiat/Palio Weekend Adventure, 18 GM/Spin e nove GM/TrailBlazer, são fruto de um investimento de R$ 5,9 milhões. A frota irá reforçar o policiamento desenvolvido pelas equipes de Radiopatrulha, Comando de Força Patrulha e da Força Tática.

Região de São José do Rio Preto

As 71 novas viaturas compradas para a região de São José do Rio Preto serão enviadas a 60 municípios. Os carros, que se tratam de 53 Fiat/Palio Weekend, 11 GM/Spin e sete GM/TrailBlazer, reforçarão as equipes da PM que atuam no policiamento de Radiopatrulha, Comando de Força Patrulha e da Força Tática.