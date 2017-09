Agatha Christie é a homenageada do Viagem Gastronômica

Que tal juntar literatura e gastronomia? As bibliotecas da Secretaria da Cultura oferecem um programa que reúne as duas práticas em uma atividade só. A oficina Viagem Gastronômica, que mensalmente seleciona obras literárias para reproduzir seus sabores, abordará, neste sábado (2) a culinária de famosos contos da autora Agatha Christie na Biblioteca Parque Villa-Lobos.

‘A aventura do pudim de Natal’, ‘O caso das amoras pretas’ e ‘Um brinde de cianureto’ são as obras escolhidas para esta edição. Os participantes aprenderão a preparar torta de maçã e sopa creme de brócolis e poderão degustar as receitas no final da atividade, com taça de champanhe e café.

A oficina é gratuita e indicada para maiores de 16 anos. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

A aula será ministrada por Dolores Freixa, historiadora, guia de turismo cultural, professora de História da Gastronomia e escritora de livros sobre cultura gastronômica – é co-autora do livro Expedição Brasil Gastronômico, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2014 – e Solange Aparecida Barbosa Botura, professora de Técnicas de Cozinha, Eventos Gastronômicos e Cozinha Brasileira.

Sobre o Viagem Gastronômica

O Viagem é uma atividade permanente que ocorre mensalmente nas Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos, de forma alternada em cada instituição.

As últimas edições tiveram como inspiração as obras “O Minotauro”, de Monteiro Lobato, “Dois Irmãos”, de Milton Hatoun e “O amor nos tempos do cólera”, de Gabriel García Márquez, em abril, maio e julho deste ano, respectivamente.

Além da contextualização literária e gastronômica sobre os trechos dos livros, ao final de cada oficina todas as receitas preparadas são degustadas pelos participantes. Mais informações podem ser conferidos nos sites:da Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e na Secretaria da Cultura.