Acordo entre Fapesp e BNDES amplia apoio à inovação

Compromisso aproxima o acesso de empresas emergentes e inovadoras à linhas de crédito e instrumentos de renda variável do banco













Paulo Rabello de Castro, Alckmin, Márcio França e José Goldemberg

Governador durante assinatura de acordo com a Fapesp e o BNDES

Governador durante discurso no Palácio dos Bandeirantes

Evento aconteceu na sede do governo paulista, no Palácio dos Bandeirantes

José Goldemberg, presidente da Fapesp, durante evento

Paulo Rabello de Castro, presidente do BNDES durante assinatura de acordo

Acordo pretende ampliar as possibilidades de apoio a pequenas empresas inovadoras

O governador Geraldo Alckmin assinou nesta terça-feira (3) um acordo de cooperação técnica que pretende ampliar as possibilidades de apoio a pequenas empresas inovadoras e incentivar investimentos em inovação no país.

O compromisso firmado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foca principalmente nas áreas estratégicas de Manufatura Avançada e Internet das Coisas (IoT).

O acordo de cooperação aproxima o acesso de Empresas Emergentes Inovadoras que já tenham sido apoiadas no âmbito do Programa Fapesp Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), a linhas de crédito do BNDES e a instrumentos de renda variável (Fundos de Investimentos à Inovação), a partir de avaliação econômica realizada pelo Banco.

“Com essa boa parceria muito desses projetos poderão ter os produtos lançados no mercado. Então, nosso PIPE terá o reforço do BNDES, podendo expandir suas atividades, para seus bons projetos prosperarem, seus produtos serem lançados, como também os centros de engenharia, extremamente importantes, e também a área de pesquisa da inovação, principalmente ligada à manufatura e Internet. Enfim, inúmeros bons projetos”, explicou o governador.

A assinatura também possibilita a articulação de ações em ambas instituições para projetos específicos, como os Centros de Pesquisa em Engenharia mantidos pela Fundação em parceria com empresas e instituições de pesquisa. Espera-se que, com o acordo, seja possível a complementaridade de instrumentos e ações do BNDES e da FAPESP para o desenvolvimento desses centros.

O acordo, que tem vigência de cinco anos e será elaborado com plano de trabalho para detalhamento e acompanhamento das atividades, prevê, ainda, a avaliação conjunta de focos tecnológicos relevantes para formulação de políticas públicas e coordenação de esforços para investimentos no país, como o lançamento de chamadas conjuntas de projetos relacionados à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em Manufatura Avançada e Internet das Coisas (IoT).