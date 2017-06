Acessa SP: Postos do Programa terão internet com mais velocidade

Os usuários do Acessa SP terão mais velocidade na internet nos postos do programa de inclusão digital. A capacidade de transmissão dos links vai variar de 4 Mbps a 8 Mbps, conforme o número de computadores. Postos menores, com até 9 máquinas, terão link com 4 Mbps e os postos com 10 computadores ou mais terão link de 8 Mbps.

Outra melhoria importante é na rede Wi-Fi. Todos os postos com este serviço terão 8 Mbps disponíveis para os usuários na rede sem fio. Essa velocidade independe da rede fixa. Por exemplo: um posto com 8 máquinas e rede Wi-Fi terá velocidade de 8 Mbps no Wi-Fi e 4 Mbps na rede fixa para os computadores. Já uma unidade com 11 computadores terá 8 Mbps para as máquinas e outra conexão, também com velocidade de 8 Mbps, na rede Wi-Fi.

A área técnica da Prodesp já enviou para a operadora Vivo o primeiro lote com a relação dos postos que serão beneficiados na etapa inicial. Pelo contrato, a operadora tem o prazo de três meses para realizar o upgrade nos links. A expectativa é que até o final do ano a meta seja cumprida 100%.

“Não importa se o posto tem hoje 2 ou 4 Mega. O principal critério será o número de computadores, que vai determinar a velocidade da internet naquela unidade”, explica Ricardo Mallet, gerente do programa AcessaSP na Prodesp.

Hoje, a capacidade dos links varia de 2 a 4 Mbps e apenas 31 postos têm links com 8 Mega. Outro critério que será considerado é a taxa de ocupação. “Levaremos em conta na avaliação os postos com maior frequência e que, portanto, têm cumprido de forma mais efetiva a missão de incluir digitalmente os cidadãos”, finalizou.