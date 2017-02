‘Gigante’ está de volta para reforçar a travessia Sebastião/Ilhabela

O antigo amarelo do FB-25 deu lugar ao branco, com grafismos em azul e cinza

Embarcação tem 76 metros de comprimento, 17 metros de boca (largura) e 2,5 metros de pontal (altura)

Foram 180 dias de trabalho e com envolvimento de 70 profissionais

Ferryboat passou por remodelações e tornou mais ágil o embarque e desembarque

Um verdadeiro gigante da engenharia naval está de volta para reforçar a Travessia São Sebastião/Ilhabela. O ferryboat FB-25 estava parado para reforma e modernização e agora foi entregue pelo Governo de São Paulo. Com 76 metros de comprimento, 17 metros de largura e 2,5 metros de altura, a embarcação é a maior da frota. O FB-25 é uma das maiores embarcações do Brasil na categoria de cargas.

Foram 180 dias de trabalho, 70 profissionais envolvidos e investimentos que somaram R$ 5,3 milhões. Cerca de 120 toneladas de aço foram instaladas, entre chapas, perfis laminados e tubos novos. A embarcação também recebeu 11 mil metros quadrados de nova pintura, com o novo padrão da DERSA. O antigo amarelo deu lugar ao branco, com grafismos em azul e cinza.

Duas novidades principais se destacam. A primeira é a instalação de sanitários com acessibilidade, esta era a última embarcação da travessia que não tinha banheiros. A segunda mudança foi a retirada da rampa interna da embarcação. Com isso, o FB-25 passa a ter o mesmo padrão das demais embarcações da Companhia. Um “quebra-mar” hidráulico amplia a segurança dos veículos, protegendo também a proa e a popa. Este dispositivo se movimenta quando a embarcação encosta no atracadouro, permitindo um embarque e desembarque mais ágil e seguro.

O FB-25 é impulsionado por quatro motores de 360 HP, um dos mais potentes entre as embarcações que atuam nos oito serviços de Travessias Litorâneas do Estado de São Paulo. Com essa potência o FB-25 tem capacidade para transportar até 127 veículos e 538 passageiros por hora em cada sentido.

Histórico da embarcação

O ferryboat FB-25 foi construído em 2006 com o objetivo de atender aos usuários do Litoral Norte. Tornou-se um grande reforço para a Travessia São Sebastião/Ilhabela, a segunda mais movimentada do Estado. A média diária é de 4 mil veículos, 5 mil passageiros, 700 bicicletas e 500 motocicletas. Esta foi a segunda reforma geral realizada no FB-25, que já havia sido totalmente remodelado em 2011.