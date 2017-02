Travessia entre Juréia e Iguape tem nova ponte de embarque

Governo do Estado investiu R$ 410 mil no novo equipamento para o embarque em balsas, que fazem a ligação entre as duas localidades

A nova ponte de embarque entregue pela Dersa para a travessia entre a Juréia e Iguape

Moradores e turistas que fazem uso da travessia entre a Estação Ecológica da Juréia e o município de Iguape contam com uma nova ponte para o embarque nas balsas. Com estrutura em aço galvanizado que a torna mais resistente ao desgaste do tempo, ela foi entregue pela Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A) na quinta-feira passada (12), quatro dias antes do prazo previsto.

O Governo do Estado investiu R$ 410 mil no equipamento que tem capacidade para receber pedestres, ciclistas e diferentes tipos de veículos, inclusive caminhões de até 23 toneladas. Em julho do ano passado, o governo estadual já havia entregue uma ponte de embarque no lado de Iguape, que foi totalmente reconstruída. Somando as duas pontes, nos dois lados de acesso, o investimento foi de R$ 820 mil.

A travessia entre as duas localidades é feita por intermédio de três embarcações, sendo que duas delas foram reformadas e modernizadas recentemente, com um investimento de R$ 3,1 milhões.

Travessias

Desde 1989, a Dersa administra o Sistema de Travessias Litorâneas do Estado de São Paulo, composto por oito travessias: Santos/Guarujá; Guarujá/Bertioga; São Sebastião/Ilhabela; Iguape/Juréia; Cananéia/Ilha Cumprida; Cananéia/Continente; Vicente Carvalho (Guarujá)/Praça da República (Santos) e Cananéia/Ariri.

Além de responder pela conservação da balsas, pontos de embarque e administrar o Sistema de Travessias Litorâneas, a companhia mantém à disposição alguns serviços, como o Hora Marcada, que permite que o usuário agende previamente o horário da travessia de balsas (confira as informações aqui).