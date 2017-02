Time do Emprego abre inscrições em Itapetininga

Moradores de Itapetininga poderá se inscrever a partir de segunda-feira (13) no Time Emprego. Serão disponibilizadas 50 vagas, a fim de inserir ou recolocar maiores de 16 anos no mercado de trabalho.

As inscrições vão até 23 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que fica na Rua Monsenhor Soares, 251 – Centro. Para participar, basta levar levar carteira de trabalho, RG, CPF e, caso possua, número do Programa de Integração Social (PIS).

Como vai funciona?

Durante 12 encontros os facilitadores (profissionais responsáveis pela abordagem dos conteúdos) apresentam técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho, aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículos, dicas de comportamento em entrevistas, entre outros assuntos.

Os encontros serão realizados na Secretaria de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento da Prefeitura de Itapetininga, localizada no mesmo endereço das inscrições. As atividades têm início previsto para 7 de março, todas as terças e quintas-feiras, das 14h00 às 17h00.