Teatro Sérgio Cardoso abre espaço para bandas autorais independentes

A partir de dia 13, nas noites de quarta-feira de setembro, o mês da independência, as bandas autorais terão um espaço para mostrar as suas produções, o Teatro Sérgio Cardoso.

O teatro do Governo do Estado de São Paulo, administrado pela organização social de cultura APAA, inaugura no dia 13 de setembro o projeto Sônico, voltado às bandas autorais independentes.

As primeiras atrações do projeto são as bandas Meia Noite em Marte e Jonnata Doll. Os shows acontecem no mezanino do teatro, com ingressos a R$ 20.

O projeto Sônico tem como objetivo ampliar os espaços para artistas autorais do cenário independente brasileiro e incentivar suas produções.

Com o fechamento de icônicos espaços com palcos tradicionalmente ocupados por esses artistas, o Teatro Sérgio Cardoso abre suas portas para abrigá-los.

O mezanino do teatro vai receber neste mês apresentações de bandas de rock, indie, projetos experimentais e outras vertentes do cenário.

Os shows acontecem às 22h. O Sônico oferece ainda no dia 20 de setembro o Noite Abstrata com Objeto Amarelo, e no dia 27 a banda psicodélica Bike.