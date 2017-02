Tribunal de Contas do Estado tem novo presidente e mesa diretora

O conselheiro Sidney Beraldo assume a Presidência do TCE-SP, em cerimônia que contou com a presença do governador Geraldo Alckmin

Tomou posse nesta segunda-feira (6) o novo corpo diretivo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). O conselheiro Sidney Beraldo assumiu a presidência para o exercício de 2017, eleito por unanimidade de votos de seus colegas de corte em dezembro do ano passado, em substituição ao conselheiro Dimas Ramalho.

A cerimônia de posse aconteceu no plenário Juscelino Kubitschek, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a presença do governador Geraldo Alckmin. “O Tribunal de Contas é uma escola, no sentido pedagógico, no sentido de orientar os gestores estaduais ou municipais. O (presidente) Beraldo inovou: ele criou um índice para verificar a eficiência dos gastos públicos, dos resultados dos investimentos, o que é um grande estímulo à melhoria da boa administração”, disse Alckmin.

Sidney Beraldo foi prefeito de São João da Boa Vista, deputado estadual e secretário de Estado da Gestão Pública (2007-2010) e da Casa Civil (2011 -2012). É conselheiro do TCE desde dezembro de 2012. O corpo diretivo do tribunal conta com a participação do conselheiro Renato Martins Costa, que ocupará a primeira Vice-Presidência, e do conselheiro Antonio Roque Citadini, que assume a Corregedoria do tribunal.