Start-ups do Pitch Gov.SP ganham convite para SXSW, no Texas

Sebrae-SP levará as três melhores soluções de micro e pequenas empresas para uma das maiores conferências de inovação do mundo

O Pitch Gov.SP é um programa do governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Associação Brasileira de Startups, Sebrae-SP e PRODESP, que visa unir governo e start-ups na busca por soluções inovadoras para melhorar os serviços públicos.

A segunda edição tem inscrições abertas até o próximo dia 15 de outubro e contempla oito áreas temáticas, em que podem ser apresentadas soluções para 11 órgãos da administração pública direta e indireta.

Entre as novidades do Pitch Gov.SP 2.0, vale destacar a evolução da parceria com o Sebrae-SP. Presente em todas as fases do programa, o órgão traz seu conhecimento prático na preparação e incentivo aos micro e pequenos empresários para fortalecer o programa e, principalmente, as start-ups participantes.

São realizados treinamentos, reuniões de acompanhamento e preparação, além de fácil acesso à rede de apoio do Sebrae-SP. “A participação do Sebrae-SP é fundamental para o programa, pois entender as visões de Governo e apoiar os empreendedores, fortalecendo os negócios e gerando melhoria dos serviços públicos é o nosso maior objetivo conjunto,” afirma Eduardo Azevedo, coordenador do Pitch Gov.SP.

Agora, as start-ups que pretendem participar do Pitch Gov.SP tem mais um incentivo: o Sebrae-SP irá convidar as três micro e pequenas empresas com melhor avaliação do programa para ir ao South by Southwest Conference com passagem, acomodação e acesso à conferência pagos.

A SXSW, como é conhecida a conferência, é um dos maiores eventos globais sobre inovação, cultura e tecnologia. Entre as mais de 20 faixas de conhecimento possíveis, há uma dedicada a governo e uma a start-ups e tecnologia. A nova parceria foi anunciada ontem (28) no Workshop de lançamento do Pitch Gov.SP, na Escola de negócio do Sebrae-SP.

Essa, entretanto, é só uma das vantagens para as empresas participantes do programa. As 16 finalistas terão a oportunidade de apresentar suas soluções no Pitch Gov.SP para uma banca e audiência com investidores, aceleradoras, incubadoras, líderes de governo e outras personalidades importantes para o ecossistema empreendedor.

Depois, aquelas que forem selecionadas, criarão um projeto piloto junto com o órgão do governo para testar a solução, conseguindo escala e impactando a vida dos cidadãos de São Paulo.

“O Pitch Gov.SP é uma oportunidade imperdível para as start-ups que desejam acessar o mercado governamental e transformar a qualidade dos serviços públicos, como saúde e educação. Além disso, é um canal para tornar-se conhecido e demonstrar publicamente os benefícios da sua solução, o que atrai novos clientes e potenciais investidores”, explica Guilherme Arradi, do Sebrae-SP.

As start-ups interessadas podem se inscrever até 15 de outubro pelo site www.pitchgov.sp.gov.br.