MIS: Curso aborda detalhes da série Star Wars

Conteúdo das aulas tem como foco as referências sobre lendas, mitos, filosofia, teologia e ciência política que aparecem nos filmes

O curso na sede do MIS oferece 60 vagas. As inscrições devem ser feitas pelo site do museu

Os fãs incondicionais e admiradores de Star Wars (Guerra nas Estrelas) vão gostar do curso que o Museu da Imagem do Som (MIS) promove a partir de 13 de março, sobre as referências sobre mitos, lendas, enunciados filosóficos e teológicos e ciêncas políticas, contidos na série de filmes.

O curso tem duração de quatro aulas durante as quais serão estudadas as diversas possibilidades de cada filme, aprofundando as temáticas que os longas mostram de maneira sutil. Os temas abordados em cada aula são: Star Wars como mito moderno; Política e Poder; a estrutura religiosa em Star Wars; e Filosofia em Star Wars.

A responsável pelas aulas é a jornalista Cláudia Fusco, mestre em Science Fiction Studies pela Universidade de Liverpool, Inglaterra. Fusco é pesquisadora de mitos, folclore, contos de fada e literatura especulativa.

SERVIÇO

Star Wars – Uma nova leitura

De 13/03 a 10/04, das 19h às 21h

60 vagas (seleção por ordem de inscrição)

Inscrições no site do MIS