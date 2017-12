SP recebe o Seminário Preparatório da Bienal Afro-Brasileira do Livro

Com a proposta de promover a consciência sobre a diversidade étnica, São Paulo vai receber o Seminário Preparatório na Unesp. O encontro tem como tema “Educação para a Diversidade” e vai acontecer entre os dias 13 e 14 de dezembro, no Auditório da Editora Unesp e visa preparar a Bienal Afro-Brasileira do Livro.

A iniciativa visa fortalecer a cidadania contemplando várias heranças culturais, e chamando a atenção para questões sociais atuais e para a defesa da preservação das nossas expressões artísticas nas mais diferentes linguagens e formas de manifestação.

Mais informações: http://www.unesp.br/portal#!/noticia/30627/bienal-afro-brasileira-do-livro/