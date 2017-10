SP-PREVCOM tem reunião técnica com delegação angolana

A diretoria executiva da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo (SP-PREVCOM) recebeu na última terça-feira (3) a delegação da Caixa de Protecção Social, órgão ligado ao Ministério do Interior de Angola, responsável pela gestão dos benefícios de previdência social do país.

A reunião técnica foi realizada na sede fundação. “Essa é mais uma prova de que a previdência é um assunto que está na pauta dos governos do mundo inteiro, pois afeta não somente o presente mas, principalmente, o futuro das populações. A SP-PREVCOM fica muito honrada em contribuir com a sociedade angolana por meio do compartilhamento de expertise”, comentou o presidente da Fundação, Carlos Henrique Flory.

O grupo, liderado pelo diretor geral adjunto Miguel Chaves, está no Brasil para participar do 38º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada, que começa nesta quarta-feira (4), em São Paulo.