Regiões de Sorocaba e Itapeva recebem Padaria Artesanal

As regiões de Sorocaba e Itapeva receberam três novos Polos Regionais da Padaria Artesanal. Com as novas estruturas a população pode fazer curso de especialização e com isso adquirir uma nova profissão.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Lu Alckmin, esteve nesta quinta-feira (7), nos municípios de São Miguel Arcanjo, Capão Bonito e Buri para a inauguração da 18ª, da 19ª e da 20ª unidade. Até o início de 2018, ao todo, 39 unidades do projeto estarão em funcionamento em todo o Estado de São Paulo.

Com mais de 97 mil pessoas qualificadas desde 2011, o projeto da Padaria Artesanal ganha gradativamente novas receitas. Desde 2001, quando o projeto foi criado, apenas 10 tipos de pães eram ensinados na padaria artesanal. A partir de agora também serão ministrados cursos de pão de mel e bem casado, colomba pascal e panetone, cookie gourmet, tortas e quibe.

“Os Polos não só qualificarão as pessoas do próprio município, mas do entorno também. As cidades que tiverem interesse poderão enviar os seus monitores para que eles aprendam as novas receitas. Assim poderão ensiná-las em suas comunidades”, destacou Lu Alckmin.

Para o funcionamento do Polo, o município recebe repasse financeiro, equipamentos e utensílios. Também recebe qualificação de quatro dias do professor da sede do Fundo Social de Solidariedade, em São Paulo.

Mais informações sobre os cursos no Polo Regional de Sorocaba e Itapeva da Padaria Artesanal podem ser obtidas pelos telefones. Em São Miguel do Arcanjo pelo telefone (15) 3279-4245, Capão Bonito (15) 3542-5034 e Buri (15) 3546-2411.