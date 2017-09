Com programação de palestras, evento será realizado na próxima quinta-feira (28), no Memorial da América Latina

O prestigiado sociólogo e crítico literário Antonio Candido será homenageado pela Fundação Memorial da América Latina, na próxima quinta-feira (28). O simpósio é promovido pelo Centro Brasileiro de Estudos da América Latina.

No evento, dividido em duas partes, no Auditório da Biblioteca Latino-Americana, professores, críticos e pesquisadores discutirão a obra do acadêmico brasileiro, um dos mais importantes pensadores da literatura nacional. As palestras acontecem das 9h às 11h e das 19h30 às 22h.

Com mediação de Rita Couto, o simpósio conta com a participação de Maurício Silva, Tereza Jardini, Jucimara Tarricone, Helba Carvalho, Nailton Matos e Joel Rosa de Almeida, que abordarão aspectos importantes da produção de Antonio Candido.

Obra

Nascido no Rio de Janeiro em 1918 e criado em Poços de Caldas, Minas Gerais, o sociólogo se transformou em um dos grandes críticos literários do Brasil. Ganhador dos Prêmios Jabuti (1965 e em mais três ocasiões), Machado de Assis (1993), Camões (1998) e o Prêmio Alfonso Reyes (2005), no México, foi professor da Universidade de São Paulo e na Universidade Estadual Paulista.

No Memorial da América Latina, o acadêmico 04participou de vários eventos e colaborou com a Revista Nossa América. Uma das últimas vistas do acadêmico foi em 2009, no Seminário “Jornadas Latino-Americanas”, em homenagem ao escritor e crítico literário uruguaio Angel Rama.

Nos anos 2000, a Fundação publicou o livro “Os Brasileiros e a Nossa América”, um ensaio que analisava a relação de escritores brasileiros com a temática da América Latina, no período de formação da literatura nacional. O crítico morreu aos 98 anos, em São Paulo, no dia 12 de maio de 2017.