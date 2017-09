Servidores terão aulas de políticas públicas em turma exclusiva na FGV

Aulas começam dia 2 de outubro, com 50 servidores de diferentes Pastas do Governo; objetivo é melhorar atendimento aos cidadãos











A Fundação Getúlio Vargas vai promover um curso de aperfeiçoamento em políticas públicas e programas sociais voltado para capacitação de servidores. O projeto faz parte de uma parceria com o governo estadual realizada por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão.

A partir do próximo dia 2 de outubro, um grupo de 50 servidores do Estado, de diferentes Pastas, participará do Curso de Formação em Monitoramento e Avaliação (ForMA), em turma exclusiva.

“Quero agradecer muito à GV porque é um orgulho para todos nós. Uma instituição de excelência e com enorme inovação”, afirmou o governador Geraldo Alckmin durante a assinatura da parceria. “Ela (a GV) está sempre avançando e trazendo novas contribuições”.

O conteúdo programático vai atender atender às necessidades específicas do Governo do Estado, possibilitando ao grupo participante melhores condições de trabalhar com método e indicadores para monitorar o impacto que as políticas públicas geram nos cidadãos. Serão 114 horas de aulas.

Para cada tema/área de atuação haverá um grupo de até cinco servidores (representantes da Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação, Coordenadoria de Orçamento e dos setoriais), que desenvolverão as atividades do curso sempre sob a perspectiva de seu tema.

Os participantes terão o curso totalmente financiado pelo Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e a África Lusófona (FGV/EESP Clear).