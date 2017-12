Serviço móvel facilita negociação de dívida de conta de água

As oito vans do Acertando Contas com a Sabesp estarão estacionadas em pontos das zonas sul e leste de São Paulo e centro da cidade

O “Acertando suas Contas com a Sabesp” é uma boa oportunidade para colocar a conta de água em dia. As oito vans do serviço de unidades móveis da empresa estarão estacionadas a partir desta segunda-feira (11) ao sábado (16) em ruas dos bairros de São Mateus, Moóca, Moema, na região do Ipiranga e no Poupatempo Sé, para negociar com os clientes.

A iniciativa é válida para acertar contas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Para negociar, basta ter em mãos o documento de identidade (RG), o CPF e uma conta de água, com o registro do imóvel (RGI).

As Vans atendem também os consumidores que não moram no local de atendimento das unidades móveis. Qualquer pessoa pode renegociar a dívida de qualquer imóvel atendido pela Sabesp, também no interior e litoral do Estado.

Depois de atender nas zonas leste e sul de São Paulo e centro da cidade, as vans vão ficar em outros locais da capital e da Grande São Paulo. O atendimento nesses locais segue até 22 de dezembro.

Os mutirões para negociação de dívidas já passou pelas zonas norte, oeste e outras áreas da zona leste e ainda nos municípios de Suzano, Francisco Morato, Osasco e Barueri. Este é o terceiro ano seguido da iniciativa.

Outra facilidade para o consumidor, é o serviço de aplicativo Sabesp Mobile, que também permite o parcelamento dos débitos de contas em aberto. O download é gratuito e pode ser utilizado por usuários de smartphones do sistema Android ou IOS.

Os consumidores têm à disposição ainda a agência virtual no site da Sabesp, disponível 24 horas, e a Central de Atendimento 0800 011 9911, com ligação gratuita e atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 21h e aos sábados das 7h às 13h, exceto feriados.