Semana dos Direitos Humanos tem programação de debates na capital

A programação da Semana dos Direitos Humanos segue com eventos até a próxima quarta-feira (13) no auditório Espaço da Cidadania “André Franco Montoro”, na sede da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.

A pasta promove os eventos para fomentar o debate, conscientizar a população sobre o tema e comemorar os 69 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde a quarta-feira da semana passada, dia 6 de dezembro, eventos são organizados no local pela Coordenação Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania (CGAPDC).

A ação conta com palestras, filmes, exposições, mostra de depoimentos de vítimas atendidas pelo Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI), danças, show de música, teste rápido de HIV, distribuição de preservativos e de material educativo sobre doenças sexualmente transmissíveis e aids, atendimento da Defensoria Pública, esportes e oficinas, entre outras atividades.

No primeiro dia do evento, por exemplo, foi exibido um vídeo (assista aqui) com a apresentação dos programas, coordenações, entidades vinculadas e ações desenvolvidas pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania na área de direitos humanos e a abertura da exposição fotográfica “Moda e Diversidade”.

Para hoje (11), amanhã (12) e quarta-feira (13), a programação inclui temas para debater o racismo, a violência contra a mulher, a intolerância religiosa, além de promover uma ação com teste rápido de HIV e distribuição de preservativos no último dia do evento, conforme a programação abaixo:

Segunda-feira (11)

12h30 às 15h – Projeção da exposição “África em nós”

Terça-feira (12)

9h – Palestra: Trabalho, Saúde e Violência contra a Mulher

12h30 às 15h – Massagem e Maquiagem

Quarta-feira (13)

9h – Racismo institucional; Juventude Negra: Desafios e Perspectivas; Legislação: Cultura Afro-Brasileira; Discriminação Racial

12h30 às 15h – Barong (Teste rápido de HIV) e distribuição de preservativos e material educativo

14h – Direitos humanos e Cidadania: Uma política transversal

15h – Diálogo Inter-religioso: “Intolerância Religiosa”

17h – Banda “Soul da Paz”