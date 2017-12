SEDS promove leilão de bens apreendidos do tráfico de drogas

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo (SEDS), por meio da Coordenadoria de Política Sobre Drogas (COED), realizará o Leilão de Bens Apreendidos do Tráfico de Drogas.

Na próxima quarta-feira (13) haverá aeronaves, automóveis, caminhões, bens portáteis e sucatas a serem leiloados em Valinhos, no interior de São Paulo.

O Edital tem por objetivo anunciar a venda de bens móveis do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, por meio de LEILÃO, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e pela Lei Federal nº 11.343/2006, bem como as condições constantes no referido edital e anexo integrante, colocados sob custódia do Estado de São Paulo, derivados de apreensões do crime de tráfico de drogas, nos termos do Convênio de Cooperação nº. 2/2017 que entre si celebram a União, por intermédio da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas – SENAD, do Ministério da Justiça e Cidadania, o Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, visando a capitalização do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD.

Informações gerais:

A cópia do Edital e Anexo Integrante poderão ser retirados em um dos endereços abaixo:

Pela Internet, no site da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br e www.vizeuonline.com.br.

EDITAL NA ÍNTEGRA – clique aqui

AVISO DE LICITAÇÃO – clique aqui

ANEXOS INTEGRANTE – clique aqui

LOTES 124 E 125 – BENS PORTATÉIS – clique aqui