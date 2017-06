Reta final: Secretaria da Administração Penitenciária tem concurso com 1034 vagas

Esta é última semana de inscrições para o concurso público da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP-SP). As 1034 vagas são para agentes que irão compor o quadro funcional das unidades prisionais do estado.

O cargo prevê jornada de 12 horas de trabalho para 36 de descanso e tem salário inicial de R$2.695,88 (mais adicional de insalubridade de R$ 676,29),

O candidato precisa ter mais de 18 anos de idade e o ensino médio completo. Estão previstas 934 vagas masculinas e 100 femininas. Deste total, 47 são para candidatos com deficiência e 887 de ampla concorrência.

As inscrições custam 65 reais e deverão ser realizadas pelo site da Empresa MSCONCURSOS, até o dia 1º de julho. O candidato precisa definir a cidade em que deseja realizar a prova objetiva, prevista para 6 de agosto. As opções são: Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba ou Taubaté.

Além do teste teórico, que terá o gabarito divulgado até 8 de agosto, haverá prova de condicionamento físico e de aptidão psicológica. O candidato ainda será submetido a comprovação de idoneidade e conduta na vida pública e privada, além de investigação social.

O concurso tem prazo de vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Secretaria da Administração Penitenciária. Confira mais informações nos editais: Concurso 934 ASPs (masculino) e Concurso 100 ASPs (feminino).