São Paulo e Irlanda promovem evento sobre empoderamento feminino

Encontro acontece na próxima terça-feira (12) no MIS e aborda empoderamento feminino no mercado de trabalho; inscrições estão abertas

É evidente a necessidade de discutir empoderamento feminino no mercado de trabalho. E o tema fica ainda mais gritante quando se olha friamente para os números. As mulheres ganham cerca de 30% a menos que os homens, mesmo quando desempenham a mesma função. Cargos de chefia e liderança são ocupados, na maioria das vezes, por homens.

A média masculina de rendimento no Brasil é de R$ 2.012, e a da mulher, R$ 1.522 (dados do IBGE). Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), o desemprego atinge mais as mulheres que os homens. Esses desafios enfrentados pela mulher serão debatidos em um evento inédito no Museu da Imagem e do Som (MIS), na próxima terça-feira (12), durante o POW3R – Mulheres na tecnologia, negócios e política.

O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Para participar é necessária a inscrição prévia, até 10 de dezembro, pelo link https://goo.gl/forms/iFSyw4ysyaXg1RGt1. A iniciativa é uma realização da Assessoria Especial para Assuntos Internacionais (AEAI) do governo paulista e do Consulado Irlandês.

Dividido em três painéis – Women in Tech, Women in Business e Women in Politics – o POW3R vai reunir grandes nomes femininos. Algumas personalidades estão confirmadas, como as irlandesas Ann O’Dea, CEO do Silicon Republic, Mary Rose Burke, diretora da Câmara de Comércio de Dublin e Michelle O’Donnell Keating, presidente do Women For Election, além de Buh D’Angelo, fundadora da Infopreta, Karla Bertocco, subsecretária de Parcerias e Inovação do governo do estado de São Paulo, Anna Clemente da Bloomberg Brasil, e Adriana Carvalho, gerente dos Princípios de Empoderamento da ONU Mulheres.

Este é o terceiro evento sobre empoderamento feminino realizado pela AEAI em pouco mais de um ano. Em setembro de 2016, a Assessoria e o Consulado dos EUA trouxeram a especialista Ludy Green, colunista do Huffington Post, para uma palestra sobre empoderamento econômico e violência doméstica. Em maio deste ano foi realizado o #SMASHTHEGLASS na Pinacoteca, quando também foi tratado o empoderamento de gênero de forma mais abrangente.

Para a cônsul-adjunta da Irlanda, Jill Henneberry, o “POW3R” oferece a oportunidade de discutir como superar os desafios enfrentados por mulheres que trabalham em setores tradicionalmente dominados por homens. A Irlanda, além de compartilhar as lições que temos aprendido, quer se beneficiar das melhores práticas brasileiras”.