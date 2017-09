São Paulo Companhia de Dança se apresenta na Fábrica do Itaim Paulista

Espetáculo de balé gratuito será nesta quinta (14), às 14h30; serão três atos, um deles com referências do basquete e do hip-hop

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) fará uma apresentação gratuita na Fábrica de Cultura Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. O espetáculo de balé conta com três diferentes atos e será realizado nesta quinta-feira, dia 14 de setembro, a partir das 14h30.

O repertório é formado pelas obras Mamihlapinatapai (2012), de Jomar Mesquita e colaboração de Rodrigo de Castro; o Grand Pas de Deux de O Cisne Negro (2014), criada por Mario Galizzi a partir do original de 1895 de Marius Petipa (1818-1910); e Pivô (2016), de Fabiano Lima.

Mamihlapinatapai trata da relação de desejo entre homem e mulher. Um olhar compartilhado por duas pessoas, cada uma desejando que a outra tome uma iniciativa para que algo aconteça, porém, nenhuma delas age. Este é significado de Mamihlapinatapai, uma palavra indígena originária da língua yaghan, de uma tribo da Terra do Fogo. Elementos desconstruídos da dança de salão são usados para criar a peça.

O Grand Pas de Deux de O Cisne Negro é um dos grandes momentos do terceiro ato deste balé, um dos mais conhecidos do mundo. O duo marca o encontro do príncipe Siegfried com Odile, o Cisne Negro. Filha do feiticeiro Rothbart, ela deseja encantar o príncipe para que ele quebre sua jura de amor eterno a Odete, o Cisne Branco, durante um baile. Para enganá-lo, Odile sutilmente alterna sensualidade e doçura, e deixa transparecer toda sua maldade.

Já Pivô se vale de referências do basquete, do hip-hop e da dança contemporânea. Com músicas de Carlos Gomes, a coreografia traz para a cena o ambiente brasileiro com sonoridades conhecidas. A obra foi premiada com o terceiro lugar na escolha do júri como Melhor Espetáculo de Dança de 2016 em enquete promovida pelo Guia da Folha.