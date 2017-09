São Paulo aprimora atendimento à população em vulnerabilidade social

Sistema SigSUAS pretende tornar gestão da política de assistência social mais rápida, transparente e menos burocrática no Estado

A primeira ferramenta que tornará a gestão da política de assistência social mais ágil, mais transparente e menos burocrática foi criada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo (SEDS).

O SigSUAS (Sistema de Informações para Gestão do SUAS) vai aprimorar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade e agilizará a rotina de quase 10 mil profissionais que atuam na Assistência Social no Estado.

A série de capacitações para uso da ferramenta com cerca de 80 profissionais teve início no último dia 12 de setembro e o SigSUAS deve ser implementado no começo de 2018, possibilitando o melhor uso dos recursos públicos.

Por meio do sistema, os técnicos municipais, estaduais, dos Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Conselhos Estaduais de Assistência Social poderão registrar suas visitas de monitoramento e acompanhamento e, ao encontrar qualquer situação inadequada, solicitar a elaboração de um plano de providências ao município e de apoio ao Estado.

“O SigSUAS permitirá acompanhar em tempo real todas as situações que necessitam ser adequadas para melhor atender os usuários da política de assistência social e, com isso, os problemas podem ser resolvidos de forma mais rápida”, esclarece o secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pesaro.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) foi instituído em 2005 e tem a função de gerir o conteúdo específico da Assistência Social no campo da proteção social.

De acordo com o coordenador da CGE (Coordenadoria de Gestão Estratégica), da SEDS, João Rafael Calvo da Silva, este é um sistema pioneiro, fruto de estudos e avaliações da CGE, junto às áreas técnicas da SEDS. “O SigSUAS poderá servir como modelo para os demais Estados, possibilitando o controle de uma série de trabalhos integrados em uma ferramenta complexa, mas de fácil acesso e simples utilização”, finaliza.