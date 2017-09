S. João da Boa Vista ganha Creche Escola e terá faculdade de medicina 

Entrega da Creche Escola em São João da Boa Vista

Entrega da Creche Escola em São João da Boa Vista

Entrega da Creche Escola em São João da Boa Vista

Entrega da Creche Escola em São João da Boa Vista

Entrega da Creche Escola em São João da Boa Vista

Entrega da Creche Escola em São João da Boa Vista

Os moradores do município de São João da Boa Vista comemoraram nesta sexta-feira (22) a entrega de uma nova unidade do Programa Creche Escola. O governador Geraldo Alckmin participou da cerimônia de entrega do equipamento, fruto de parceria entre a Secretaria do Estado e a prefeitura local, com capacidade para atender até 150 crianças de até 5 anos de idade.

A Escola Municipal de Educação Básica Professora Terezinha Domenicheli Rossi foi construída graças ao investimento de mais de R$ 1,6 milhão e possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. O local também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade.

“Quero primeiro trazer uma palavra sobre o ensino infantil, o mais importante investimento, crianças de zero a cinco anos, creche e EMEI e pré-escola. A criança já entra no primeiro ano do ensino fundamental praticamente alfabetizada, essa é a Creche Escola de número 265 e temos mais 275 em obras no Estado de São Paulo”, disse Alckmin.

O governador enfatizou que hoje são 540 creches no Estado e quase 80 mil vagas a mais do ensino infantil, e ainda falou sobre a nova faculdade de medicina: “Uma grande conquista. Depois a troca do terreno, nós estamos passando a antiga casa da Agricultura para a prefeitura, que passa para a Unifae, para a faculdade de medicina, e a Unifae investe na Santa Casa. Ela vai reformar o centro cirúrgico, a UTI e até assumir uma parte da Santa Casa. Então é um bom mutirão, uma ajudou outro, nós não estávamos utilizando o prédio, passamos um grande prédio para prefeitura e a Unifae, que é da prefeitura, ajuda a Santa Casa de misericórdia”.

No convênio assinado, a Secretaria é responsável pelo repasse dos valores financeiros e do processo de acompanhamento das obras. Já as prefeituras, em contrapartida, devem apresentar o terreno, realizar a licitação e condução dos serviços. Com o projeto, o governo estadual espera expandir o atendimento de alunos dessa faixa etária, prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade social.

“Em relação à questão de violência nas escolas, nós fizemos um programa chamado Escola da Família, em que abrimos as escolas nos fins de semana para levar os pais para dentro da escola, então tem atividade esportiva, pedagógica, teatro, cinema, jogos, enfim, atividades lúdicas, programas de geração de renda, computação. O educador universitário faz a faculdade de graça, é capacitado, ele é monitor nos fins de semana e a faculdade sai de graça porque metade a faculdade abre mão e a outra metade o Estado paga através do Bolsa Universidade. Além disso, tem polícia, ronda escolar”, completou Alckmin.

Desde a sua implantação, em 2011, foram concluídas 265 unidades dentro do Programa Creche Escola e outras 275 estão em execução. Na região de São João da Boa Vista, outras dez unidades já foram inauguradas e duas estão sendo construídas, com a previsão de 260 novas vagas.

Ensinos Fundamental e Médio

Além da atenção especial à Educação Infantil, na região de São João da Boa Vista a rede estadual de ensino conta com 74 escolas e cerca de 33 mil alunos nos ensinos Fundamental e Médio. Dentre as 74 unidades, 18 adotam o modelo de tempo integral e oferecem uma grade horária superior a sete horas por dia. Conta, ainda, com seis Centros de Estudos de Línguas (CEL), com aulas gratuitas de idiomas.

Cessão de imóvel à UNIFAE

O governador Geraldo Alckmin autorizou a cessão de uso do imóvel localizado na Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, nº 1.060, antiga Secretaria da Agricultura, para instalação da Faculdade de Medicina da UNIFAE – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino. Fica o município autorizado a realizar intervenções necessárias a adequação do prédio, que tem mais de 2 mil metros quadrados.