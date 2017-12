Saiba onde doar sangue na Zona Sul da capital paulista

Um trabalho intenso de divulgação tem sido feito nas últimas semanas para as pessoas doarem sangue. A razão principal é a queda nos estoques da Fundação Pró-Sangue.

Os motivos da queda foram os recentes feriados e a expectativa negativa para as doações durante o período de férias escolares e recesso de fim de ano. Sendo assim, a instituição faz um apelo: é preciso que mais pessoas sejam voluntárias e façam essa boa ação.

Diante da necessidade e sabendo que o deslocamento costuma ser um dos motivos para as pessoas desistirem da doação, separamos 12 endereços de postos de coletas da Zona Sul de São Paulo para estimular moradores e trabalhadores da região a fazerem uma doação.

Na área da Zona Sul que mais perto do Centro da cidade as opções estão nos seguintes bairros: Aclimação, Paraíso e Vila Mariana.

Na Aclimação, o posto da Rua Castro Alves, 60, atende de segunda a sábado, das 8h às 13h, no quarto andar. Já no Paraíso a coleta pode ser feita na Rua Abílio Soares, 176, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Na Vila Mariana o atendimento é feito também nos dias de semana, das 8h às 16h, e o posto fica na Rua Madre Cabrine, 462, 2º andar, Bloco D.

Um pouco mais ao Sul, há atendimento em três postos na Vila Clementino, além dos bairros de Ibirapuera, Vila Nova Conceição e Vila Olímpia.

No Ibirapuera o atendimento é feito das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 16h aos sábados, na Avenida Dante Pazzanese, 500. Já na Vila Nova Conceição o doador pode comparecer de segunda a sábado, das 8h às 16h40, na Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 46, no 14º andar. E na Vila Olímpia o posto fica na Avenida Santo Amaro, 2468, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O três postos da Vila Clementino são: Rua Dr. Diogo de Faria, 824, com atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30h, e aos sábados, das 8h às 13h; Rua Borges Lagoa, 1450, de segunda a sábado, das 8h às 17h; e Rua Pedro de Toledo, 1800, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Ainda na Zona Sul há postos em Santo Amaro, Campo Limpo e Vila Campo Grande. O posto de Santo Amaro fica na Rua Iguatinga, 382, e atende de segunda a sábado das 8h às 16h40. Já no Campo Limpo o atendimento é de segunda a sábado, das 8h às 13h, na Estrada Itapecerica, 1661. O moradores da Vila Campo Grande e região podem doar na Rua João Francisco de Moura, 251, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; ou no 1º, 3º e 5º sábado de cada mês, das 7h30 às 16h30.