Sabesp mostra o caminho da água dos mananciais às residências

Estação de tratamento de água da Sabesp, uma das maiores companhias de saneamento básico do mundo

A Sabesp está promovendo uma ação educativa entre a população de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, para demonstrar como a água chega nas residências. Para isso, a empresa responsável pelo abastecimento está utilizando um caminhão de 15 metros, adaptado para apresentar com recursos audiovisuais para simular o caminho percorrido desde os mananciais, passando pelas estações de tratamento e chegando até a casa dos consumidores.

A carreta Somos Água, como é chamado o veículo, está a partir desta terça-feira (14) até o próximo sábado (18), no calçadão da rua Antônio Agu, no centro. No domingo (19), ela se desloca até o Parque Chico Mendes (rua Lázaro Suave, 15, City Bussocaba), onde serão promovidos shows para comemorar os 55 anos de emancipação do município de Osasco. O horário de visitação, para ambos os endereços, é das 8h às 17h.

O percurso da água desde os mananciais é demonstrado com técnicas de cinema de imersão que permitem ao participante fazer uma viagem virtual por meio das tubulações. Em seguida, o visitante passa por um laboratório nos mesmos moldes dos encontrados nas estações de tratamento de água e tem acesso a uma área de jogos interativos em plataformas sensíveis ao toque.

A demonstração termina com uma apresentação virtual com o uso de óculos especiais 3D para que a pessoa experiencie a limpeza de uma caixa d’água com as próprias mãos.