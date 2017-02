Carreta Somos Água, da Sabesp, chega à zona norte da capital

Quem quiser saber mais sobre o ciclo da água na natureza, desde os mananciais até as casas, pode visitar neste sábado (11), na zona norte da capital, a Carreta Somos Água, um caminhão da Sabesp de 15 metros de comprimento que recria o processo em formato audiovisual.

Utilizando tecnologias como realidade virtual e um cinema de imersão total, a carreta da Sabesp traz para crianças e jovens uma atividade diferente, que envolve educação ambiental e muita emoção.

A atividade começa com um cinema de imersão, onde o visitante fará uma viagem através das tubulações e entenderá melhor como a água e o esgoto residencial são tratados. Depois de passar por um laboratório nos mesmos moldes dos encontrados nas estações de tratamento de água, o visitante tem acesso a uma área de jogos interativos em plataformas sensíveis ao toque.

O final da experiência acontece com a utilização de óculos de realidade virtual, em que o usuário é transportado para um ambiente virtual e pode inclusive limpar uma caixa d’água com as próprias mãos.