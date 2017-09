Sábado Resistente tem livros e mesa redonda sobre ditadura

O Memorial da Resistência fará neste dia 2 de setembro mais uma edição do Sábado Resistente, projeto realizado pela instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, em parceria com o Núcleo de Preservação da Memória Política.

A partir das 14h deste sábado, acontece o lançamento de cinco livros sobre a ditadura civil-militar brasileira e um sobre o massacre do Carandiru. Todas as obras estarão à venda no evento e também será realizada uma mesa redonda sobre os temas abordados nas obras.

Entre os livros que retratam o período da ditadura há pesquisas, documentos e muita história sobre o período – inclusive um deles com abordagem paralela sobre a censura nas telenovelas -, além de um livro de ficção baseado em fatos reais. Já a obra sobre o Carandiru está em formato de livro-vídeo, com relatos sobre a cobertura jornalística do episódio conhecido como “Massacre do Carandiru”.

Confira abaixo detalhes sobre cada uma das obras que serão lançadas no Memorial da Resistência.

Beijo Amordaçado, de Cláudio Ferreira

Livro mostra a censura sobre as telenovelas exibidas entre 1964 e 1988. A obra é baseada em pesquisa no Arquivo Nacional, que guarda os pareceres dos censores sobre todos os capítulos das novelas deste período. Também é examinada a correspondência entre a Censura e as emissoras que produziam novelas. Cláudio Ferreira é jornalista e trabalha na Rádio Câmara (Brasília).

Carandiru – 25 anos, de Selma Nunes

O livro-vídeo tem foco na cobertura jornalística do “Massacre do Carandiru”, ocorrido em outubro de 1992, época em que os jornais não dispunham das ferramentas tecnológicas atuais. Selma é jornalista e advogada, e trabalhou no Diário Popular entre os anos 1991 e 2000.

Depois da Rua Tutóia, de Eduardo Reina

O jornalista Eduardo Reina escreveu um romance em que conta a triste e violenta história do sequestro de um bebê por agentes da repressão na ditadura em São Paulo – e como a mãe dele viveu depois desse conturbado período. Ficção baseada em histórias reais de pessoas que viveram, lutaram contra, sofreram ou apoiaram a repressão nas décadas de 1960/70. Eduardo Reina é jornalista e foi diretor de redação em São Paulo e no interior

Documentos (In)Visíveis – arquivos da ditadura militar e acesso à informação em tempos de justiça de transição no Brasil, de Vicente AC Rodrigues

A obra aborda os arquivos de inteligência e de polícia política da ditadura estabelecida no Brasil em 1964. Vicente é mestre em Direito pela UFRJ, membro do grupo de pesquisa do CNPq Trabalhadores e Ditadura Civil-Militar no Brasil (PUC-Rio), assessor da direção-geral do Arquivo Nacional para o tema Memória, Verdade e Justiça e membro da Comissão de Altos Estudos do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil – Memórias Reveladas e do conselho do projeto Opening the Archives (Brown University, EUA).

Ditadura e Transição Democrática no Brasil – o golpe de Estado de 1964 e a (re)construção da democracia, de Inez Stampa

A coletânea apresenta reflexões sobre o regime de exceção vigente no Brasil entre 1964 e 1985, e debate o processo de transição democrática no país. Inez Stampa é doutora em serviço social pela PUC-Rio, onde é professora do Departamento de Serviço Social. Lidera o grupo de pesquisa do CNPq Trabalhadores e Ditadura Civil-Militar no Brasil (Trappus/PUC-Rio). No Arquivo Nacional, atua como coordenadora do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) – Memórias Reveladas, e é vice-presidente da Comissão de Altos Estudos do Memórias Reveladas.

À Espera da Verdade, de Haroldo Ceravolo

Livro aborda a participação de civis no conluio e na consolidação da ditadura bonapartista que se abateu sobre o país no período de 1964 a 1985. O autor é jornalista e trabalhou na Folha de S.Paulo como correspondente em Paris e nas editorias Brasil, Cadernos Especiais e Ilustrada. No jornal O Estado de São Paulo, foi repórter do Caderno 2, especializado em literatura. Atualmente, é editor da home page do portal UOL.