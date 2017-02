Poupatempo de Ribeirão Preto adota moderno sistema de coleta biométrica

Usuário não precisa mais levar foto 3x4 para fazer a Carteira de Identidade (RG); mudança será implantada em todas as unidades do programa

O Poupatempo Ribeirão Preto passou a oferecer aos cidadãos um novo sistema de coleta biométrica. Com o novo modelo, fica desnecessário levar foto 3×4 para fazer a Carteira de Identidade (RG).

Agora a unidade vai coletar assinatura, foto para o documento e impressões digitais totalmente digitalizadas. Vale lembrar também que agora não sujam mais os dedos de tinta e, tudo isso sem custo adicional ao cidadão.

Ainda neste mês de fevereiro, a mudança estará implantada em todas as unidades do programa. Com isso deve facilitar a vida de quem precisa tirar ou atualizar os documentos.