“Revelando São Paulo” está de volta à capital paulista

Evento conta com representantes gastronômicos e cultural de 180 cidades do Estado de São Paulo; tema central deste ano é “Festa do Divino”

O maior e mais importante festival de cultura tradicional paulista volta a acontecer na capital. O Revelando São Paulo vai estacionar no Parque do Trote, na Vila Guilherme, Zona Norte, entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. O tema central deste ano é “Festa do Divino”. O local é ímpar para degustar e ter contato com a gastronomia e tradições de várias regiões do Estado.

Somente para culinária o público poderá aproveitar 80 espaços gratuitos. Outros 100 locais somente para artesanato, 12 Ranchos Tropeiros e 200 grupos de cultura popular tradicional. O evento tem representantes de 180 cidades do Estado de São Paulo. O Revelando também contará com um espaço dedicado à Festa do Divino e exposição fotográfica.

Esta edição trará mostras de artesanato e de culinária tradicional, além do Espaço Cerâmica e o Espaço Brincadeiras de Todos os Tempos, voltado para o público infantil. No palco, os visitantes vão conferir encontros de violeiros, sanfoneiros, congadas e moçambiques, samba rural, catira e orquestras de viola. As culturas tradicionais estarão representadas por grupos de Folia de Reis, Dança de São Gonçalo e Dança de Santa Cruz.

O Revelando São Paulo é realizado desde 1997 e faz parte da política de preservação e difusão do patrimônio imaterial. Também faz parte da preservação os grupos que promovem as tradições, tanto na capital quanto no interior.

“A volta do Revelando São Paulo na capital é um compromisso que assumimos com imensa alegria. Reunir um festival que dialoga com as mais diversas linguagens e diferenças culturais é fazer da cultura o ponto de encontro e convergência”, afirma o secretário da Cultura do estado José Luiz Penna.