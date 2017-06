Capão Redondo celebra empoderamento da população LGBT

DJ Gustavo comanda a pista na “Empoderadxs pra dançar”, festa gratuita na Fábrica de Cultura do bairro no próximo sábado (1°)

No próximo sábado (1º), das 18h às 20h30, a Fábrica de Cultura de Capão Redondo realiza a festa “Empoderadxs pra dançar”, que celebra a diversidade e mostra a necessidade da equidade entre os gêneros.

Organizada pela Fábrica de Cultura Capão Redondo, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo gerenciada pela Poiesis, a festa tem o objetivo de mostrar que celebração também é uma forma de resistência. E a realização do evento na periferia da cidade é comemorada.

“Como aqui no Capão Redondo não tem nenhum evento nem festa com a temática LGBT, os programadores da Fábrica resolveram fazer a atividade para que as pessoas não precisem ir até o centro para frequentar festas do gênero”, conta o DJ Gustavo.

A festa é para comemorar a liberdade que vem sendo conquistada com muita luta pela juventude LGBT. Mas o convite é para todos que queiram interagir e exaltar o que há de mais belo em uma sociedade livres de rótulos.

O DJ Gustavo adiantou alguns nomes que escolheu para o set que promete agitar a pista no Capão: Pabllo Vittar, Linn da Quebrada, Glória Groove, Lia Clark, Karol Conká, MC Carol, Aretuza Lovi, Sarah Mitch e Tati Quebra Barraco já estão selecionados para a festa pelo DJ.