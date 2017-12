Refugiados recebem exposição no Memorial da América Latina

Fotos foram tiradas na Casa de Passagem Terra Nova, 1º equipamento de acolhimento social do Estado para solicitantes de refúgio

Até o dia 7 de janeiro de 2018, os visitantes do Memorial da América Latina, que passarem pela Biblioteca Latino-Americana, poderão conferir a exposição “Refugiados da Casa de Passagem Terra Nova”. A mostra conta com 26 retratos em preto e branco que captam a expressão de congolenses, angolanos, camaronenses, ganenses, nigerianos e bissau-guineenses. As capturas foram feitas pelos fotógrafos Eduardo Tarran e Mário Castello.

“Pra nós é um orgulho imenso receber essa exposição com tema tão importante e atual. O tema valoriza a cultura desses refugiados, para que eles sejam acolhidos e tratados com respeito, por todos nós”, ressalta o presidente do Memorial, Irineu Ferraz.

O público poderá visitar o espaço gratuitamente e contemplar os retratos sobre a vida dessas pessoas que escolheram o Brasil como a nova casa. Os refugiados estampados na mostra foram acolhidos pela Casa de Passagem Terra Nova; primeiro equipamento de acolhimento social do Estado de São Paulo para solicitantes de refúgio e vítimas de tráfico de pessoas.

O local, aberto em 2014, atende prioritariamente famílias com filhos de até 18 anos e mulheres grávidas. O espaço que já atendeu 400 pessoas funciona 24 horas.