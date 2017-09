Ranking classifica SP como estado mais bem administrado do Brasil

Alckmin foi a evento em que ranking de competitividade dos estados foi divulgado

São Paulo segue na liderança do ranking de competitividade dos estados, que já está na sexta edição. O anúncio do resultado foi feito na manhã desta quarta-feira (20), em evento na capital paulista que contou com a presença do governador Geraldo Alckmin.

“Políticas públicas precisam ser permanentemente avaliadas. Nós precisamos, cada vez mais, melhorar a eficiência do gasto público, fazer mais e melhor com menos dinheiro”, declarou o Alckmin ao elogiar o trabalho feito pelo Centro de Liderança Pública em parceria com a Economist Intelligence Group e a Tendências Consultoria.

São Paulo obteve a melhor colocação na histórica do ranking ao registrar o primeiro lugar em temas como infraestrutura, educação, inovação e potencial de mercado. Além desses quatro itens principais, outros seis pilares nortearam a avaliação: sustentabilidade social, segurança pública, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, sustentabilidade ambiental.

As métricas adotadas para elaborar o ranking ajudam a avaliar o desenvolvimento econômico, as melhores práticas e a administração dos governos estaduais. Geraldo Alckmin destacou a análise feita sobre a economia, que influencia em toda a gestão para a população.

“Nas apresentações, foi muito bem abordada a questão do ajuste fiscal. A questão fiscal não é uma economicista. Ela é social, pois, sem resolvê-la, o país não cresce, não tem emprego, saúde nem educação”, disse o governador.

Além de São Paulo, os outros estados que ficaram com as melhores classificações foram Santa Catarina, em segundo lugar, e o Paraná, que caiu da segunda para a terceira posição.