Quinze empresas se propõem a concluir obras da SP-079

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizou nesta segunda-feira (11) em São Paulo sessão pública para a abertura de propostas de preço das empresas interessadas em concluir as obras de duplicação da Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo (SP-079).

Quinze empresas encaminharam suas propostas para concorrer ao certame, na modalidade Licitação Pública Menor Preço. Mais de 786 mil habitantes serão beneficiados. Diariamente, de 11 mil a 14,2 mil motoristas utilizam a rodovia.

Os serviços de duplicação, realizados com recursos do Tesouro do Estado, abrangem 23,12 quilômetros da SP-079, entre o km 47,58 e o km 70,70, nos municípios de Itu e Sorocaba. As obras foram paralisadas em março de 2015 por conta de processos de desapropriação que tramitavam em âmbito judicial e que foram equacionados pelo Estado.

O lote 1 foi executado em 96,04%, e o lote 2 chegou aos 98,04%. Além da recuperação do pavimento asfáltico e da implantação de nova sinalização horizontal e vertical nos trechos restantes, serão construídas oito passarelas ao longo de toda a extensão duplicada: nos km 49 / 52,6 /61,7 /62,8 /64,6/ 66,26/ 67,76 e 68,78.

A menor proposta registrada foi de R$ 14,5 milhões, representando desconto de 42% em relação ao valor orçado, que era de 25,07 milhões. A partir de agora, o DER fará a análise da documentação para posterior homologação e adjudicação da vencedora.

A previsão é de até 60 dias para análise técnica das propostas e publicação do resultado no Diário Oficial do Estado. Os serviços devem começar até novembro deste ano. A conclusão está prevista para seis meses após o início dos trabalhos.

Benefícios

– Melhor fluidez do tráfego rodoviário

– Mais segurança para estudantes que viajam às escolas de Sorocaba

– Acesso mais rápido e eficiente aos hospitais de Sorocaba

– Fortalecimento da economia regional

– 540 novos empregos diretos e indiretos gerados pelas obras

– Agilidade para o escoamento industrial

– Conforto para turistas que visitam os belos pontos de Itu

Recuperação da SP-322 atrai seis empresas em licitação

Outra s sessão pública de abertura das propostas de preço para contratação das obras de recuperação de aterro na Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322) recebeu seis propostas de empresas interessadas em executar os serviços.

A obra contempla a substituição do sistema de drenagem de aço por galeria de concreto de 3m x 3m, no km 417,5 m, e a revitalização da sinalização no trecho. O objetivo é melhorar o escoamento da água do pavimento para evitar a aquaplanagem e garantir mais segurança para os 8.471 motoristas que utilizam o trecho diariamente. O valor inicial estimado das intervenções era de R$ 875,2 mil.

O órgão recebeu seis propostas, sendo que o menor preço oferecido foi de R$ 586,4 mil, o que representa um desconto de 32%, gerando uma expectativa de economia da ordem de R$ 288,8 mil. Os serviços beneficiação diretamente 18.408 mil habitantes do município de Monte Azul Paulista, bem como todo o tráfego da região.

O DER irá analisar as propostas recebidas e classificadas com os menores preços oferecidos para a realização dos serviços, de acordo com as determinações do edital. A previsão é de que as obras, que serão custeadas pelo Tesouro do Estado, sejam iniciadas em 60 dias e, a partir de então, concluídas em seis meses.