Quer gravar uma canção em LP? Feira no MIS oferece serviço de registro em vinil

Museu da Imagem e do Som (MIS): um dos mais procurados de São Paulo

O Museu da Imagem e do Som (MIS) promove, no próximo sábado (22), diversas ações para celebrar a cultura do LP. A iniciativa faz parte do Record Store Day, dia de comemoração das lojas de discos independentes de todo o planeta. Fãs de música, artistas e centenas de lojistas se reúnem para conferir lançamentos exclusivos e edições especiais.

Em 2017, o evento chega à décima edição. No MIS, as ações serão realizadas, pelo terceiro ano consecutivo, em parceria com a Locomotiva Discos. A programação, de 12h às 20h, inclui uma grande feira de LPs, venda de vitrolas e toca-discos, palestras com nomes importantes da indústria fonográfica e shows.

Os amantes da área também podem produzir um vinil em compacto, na hora, com o estúdio Vinyl Lab. Na área externa do museu, apresentações de DJs e food trucks serão outras atrações do dia.

Feira

A tradicional Feira de Discos, que acontece em São Paulo desde 2011, ganha uma edição especial no MIS, que conta com cerca de 80 expositores, entre lojas, sebos, colecionadores e vendedores especializados. Os frequentadores encontrarão produtos importados, nacionais, raros, novos, usados, compactos e edições de luxo.

Além de comprar, o público pode levar até 50 LPs usados para venda ou troca somente com os expositores. Uma novidade neste ano é a participação do Casarão do Vinil, um dos maiores acervos de discos de São Paulo, com mais de 700 mil itens. O Casarão traz uma banca com produções comercializadas a R$ 1,99.

Outro ponto alto da programação são as mesas redondas que acontecem no Auditório MIS, com personagens do mercado fonográfico que abordarão temas que representam o universo do setor: lojas, gravadoras, colecionismo de vinis e a palestra “A História da Fábrica de Discos”, apresentada por João Augusto, da Polysom, única fabricante em atividade na América Latina.

Registro

Para marcar o Record Store Day de 2017, a gravadora independente HBB (especializada em rock alternativo) lança um split das bandas Autoramas e Mundo Alto. O registro, em vinil sete polegadas na cor marrom e com projeto gráfico assinado por Antônio Augusto, possui duas faixas de cada grupo.

O estúdio Vinyl Lab faz a estreia da estação móvel no Record Store Day no MIS. A empresa, pioneira no Brasil ao oferecer o serviço de gravação de discos, apresenta como principal produto o disco Lo-Fi, gravado um a um em chapas de policarbonato com agulha de metal, em uma máquina dos anos 1940. Os visitantes poderão acompanhar a gravação ao vivo ou registrar a própria canção em um disco Lo-Fi. Basta chegar cedo e levar um pendrive com a composição autoral. Vale destacar que a companhia não grava músicas de terceiros sem autorização.

Acervo

Inaugurado em 1970, o Museu da Imagem e do Som é uma instituição da Secretaria de Estado da Cultura e possui acervo com mais de 200 mil itens, como fotografias, filmes, vídeos e cartazes. Além de exposições e mostras de cinema regulares, o museu apresenta uma programação cultural diversificada, voltada para todos os públicos, e abre oportunidade para novos artistas.

Em 2014, o espaço foi o mais visitado do Estado de São Paulo e recebeu mais de 600 mil pessoas. No mesmo ano, o MIS foi apontado pelo Google como segundo colocado entre os lugares mais procurados na capital paulista.