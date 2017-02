Que tal conhecer a Sala São Paulo e assistir um concerto da OSESP a preços populares

Interessados em conhecer a arquitetura suntuosa da Sala São Paulo e ver um concerto apresentado pela Osesp a preços populares, já podem reservar assento. Serão duas apresentações, dias 23 e 24 de fevereiro [qui e sex, às 19h30].

As apresentações antecedem a abertura oficial da Temporada 2017. A Osesp estará sob a regência de Isaac Karabtchevsky e apresentará ao público a “Sinfonia nº 2” de Villa-Lobos.

Os ensaios e concertos serão gravados para futuro lançamento em CD. Estas são as últimas gravações do projeto que recuperou e gravou a integral das sinfonias do compositor.

