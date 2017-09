Que tal conhecer o bosque do Palácio dos Bandeirantes? Local reúne duas mil árvores

Palácio dos Bandeirantes conta com mais de duas mil árvores

Jardim do Palácio dos Bandeirantes

Mauro Barros é técnico de departamento de infraestrutura do Palácio dos Bandeirantes



O Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, está rodeado por jardins com árvores nativas e exóticas. São cerca de duas mil árvores plantadas, marcando com sua florada cada estação do ano.

O jardim – que possui 125 mil metros quadrados – conta com diversas espécies, entre elas o Ipê Amarelo (Tabebuia sp), Paineira (Chorisia speciosa), Pau-brasil (Caesalpinia echinata), Jequitibá-Rosa (Cariniana legalis), Araucária (Araucaria angustifólia), Palmeira Jerivá (Syagrus romanzoffiana) e Pau Jacaré (Piptadenia gonoacantha). Além de árvores exóticas como as cerejeiras, pinheiros e flamboyant.

A riqueza desse acervo natural foi reconhecida por um decreto de 1989, que considera patrimônio ambiental e declara imune ao corte todos os exemplares arbóreos do Palácio.

Se interessou em conhecer esse vasto jardim? Saiba que a sede do governo paulista pode ser visitada gratuitamente!