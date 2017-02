Quase três mil alunos participam de intercâmbio pela USP

Universidade tem 1,4 mil convênios com cerca de 70 países; experiência vai além do aprendizado acadêmico

Atravessar fronteiras e estudar em uma universidade estrangeira, consequentemente conhecer pessoas de diversos lugares do mundo. Esse sonho de muitos estudantes é uma realidade para 2,8 mil alunos da Universidade de São Paulo. Os jovens viajam não apenas por fins acadêmicos, mas para descobrir a vida a partir daquela perspectiva que é, considerada por muitos, a melhor experiência universitária.

A Universidade possui 1.400 convênios com cerca de 70 países ao redor do mundo. A começar por atividades bilaterais, construção de parcerias, incentivo às pesquisas e envolvimento na mobilidade de alunos e docentes, a agência tem como objetivo criar um ambiente acadêmico internacional na USP.

“Os convênios sempre são feitos com isenção de taxa para os estudantes; no entanto, um pequeno número pode fazer voluntariamente alguma atividade com despesas extras. A maioria dos programas de mobilidade são sem ônus para os alunos”, explica Raul Machado Neto, presidente da Aucani

Os programas oferecidos pela agência são previamente anunciados de acordo com um edital, contendo requisitos a serem seguidos pelos alunos interessados. Alguns dos pré-requisitos envolvem uma área de atuação ou curso de graduação específicos, mas, em princípio, todos os estudantes têm condições para pleitear algum tipo de mobilidade dentro da USP, sem dúvidas disso.

Por ano, cerca de 2.800 alunos participam do programa de intercâmbio oferecido pela Universidade.

Do outro lado do mundo

Estudante de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica (Poli) da USP, Vitor ficou dez meses na Austrália. Estimulado por um maior aprofundamento no curso e em matérias específicas de seu gosto, ligadas à área de manufatura e empreendedorismo, ele encontrou no país a possibilidade de cursar uma das 50 melhores universidades do mundo.

Entre cangurus, passeios e muito estudo na Universidade de New South Wales (UNSW), a liberdade e o estilo de vida do povo local foi o que mais surpreendeu o estudante.

“As pessoas no Brasil tendem a guiar a vida muito pelo trabalho, como se elas vivessem somente para isso. Na Austrália, ficava bem nítido que se trabalhava para viver. O lazer e a vida pessoal eram tão importantes, se não mais, quanto os compromissos profissionais, possibilitando uma vida muito equilibrada.”