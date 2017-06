Projeto Guri abre 8 mil vagas para crianças e adolescentes em várias localidades

São cursos de música, canto e iniciação musical para crianças e adolescentes, dos 6 aos 18 anos, no litoral e interior do Estado

Criado em 1995, o Projeto Guri atende crianças e adolescentes com idades entre 6 e 18 anos incompletos, em diversos municípios do Estado

Uma boa notícia para crianças e adolescentes dos 6 aos 18 anos de idade: estão abertas as vagas para os cursos gratuitos oferecidos pelo Projeto Guri, em mais de 280 polos de ensino do interior e litoral do Estado. Há vagas disponíveis para os cursos de instrumentos musicais, canto, coral e iniciação musical

Para fazer os cursos não é necessário de conhecimento musical prévio, possuir instrumentos ou passar por testes seletivos. O início do curso acontece de acordo com a data de matrícula do aluno. Para participar, basta ter entre 6 e 18 anos de idade incompletos e comparecer diretamente ao polo em que desejar estudar, acompanhado pelo responsável.

Os documentos solicitados são os seguintes: certidão de nascimento ou RG do aluno (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia) e comprovante de endereço para consulta.

O Projeto Guri é considerado o maior programa social e cultural do país. Mantido pela Secretaria de Estado da Cultura em parceria com organizações sociais e empresas privadas, 49 mil alunos participam das atividades desenvolvidas nos centros de educação musical de Araçatuba, Itapeva, Marília, jundiaí, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São Carlos, São Paulo e Sorocaba.

Clique aqui para saber mais informações sobre os cursos oferecidos, locais e horários dos polos de ensino.

A seguir a lista completa dos polos com vagas abertas nas onze regionais do Projeto Guri.

Regional Araçatuba

São 541 vagas disponíveis nos polos: Alto Alegre, Andradina, Avanhandava, Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Brejo Alegre, Castilho, Clementina, General Salgado, Guaraçaí, Guzolândia, Ilha Solteira, Jales, Lavínia, Luiziânia, Murutinga do Sul, Nova Canaã Paulista, Nova Luzitânia, Pereira Barreto, Piacatu, Regional Araçatuba, Rubiácea, Santa Fé do Sul, Santópolis do Aguapeí, Sud Mennucci e Valparaíso.

Regional Itapeva

São 457 vagas disponíveis nos polos: Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Capão Bonito, Fartura, Guapiara, Itaberá, Itaí, Itaporanga, Itararé, Nova Campina, Piraju, Regional Itapeva, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Sarutaia, Taquarituba, Taquarivaí e Tejupá.

Regional Jundiaí

São 440 vagas disponíveis nos polos: Aguaí, Águas de Lindóia – Prefeitura, Atibaia, Bragança Paulista, Cabreúva, Campinas – AEDHA, Elias Fausto, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Indaiatuba, Iracemápolis, Monte Mor, Nelson Mandela – Campinas, Nova Odessa, Pedreira, Piracaia, Piracicaba, Rafard – Prefeitura, Regional Jundiaí, Santa Bárbara D’oeste, Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do Jardim, Serra Negra, Sumaré e Vinhedo

Regional Marília

São 619 vagas disponíveis nos polos: Álvaro de Carvalho, Arco-Íris, Assis, Bastos, Bauru, Campos Novos Paulista, Cândido Mota, Echaporã, Herculândia, Ibirarema, Legião Mirim de Piratininga, Lins, Maracaí, Ocauçu, Oriente, Ourinhos, Palmital, Parapuã, Pompeia, Promissão, Quatá, Regional Marília, Ribeirão do Sul, Rinópolis, Sabino, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, Tupã e Vera Cruz.

Regional Presidente Prudente

São 1.136 vagas disponíveis nos polos: Adamantina, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Dracena, Emilianópolis, Estrela Do Norte, Indiana, Inúbia Paulista, Irapuru, João Ramalho, Junqueirópolis, Lar Francisco Franco – Rancharia, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Nantes, Narandiba, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, Regente Feijó, Regional Presidente Prudente, Rosana, Sagres, Sandovalina, Santo Expedito, Tacibá, Tarabai, Teodoro Sampaio/Pontal do Paranapanema e Tupi Paulista.

Regional Ribeirão Preto

São 974 vagas disponíveis nos polos: ACIF – Franca, Altinópolis, Barrinha, Batatais, Bebedouro, Brodowski, Cajuru, Cândido, Rodrigues, Cravinhos, Dumont, Guará, Igarapava, IORM Guaíra, IORM Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jaborandi, Jaboticabal, Miguelópolis, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Orlândia, Pitangueiras, Regional Ribeirao Preto, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa de Viterbo, São Joaquim da Barra, São Simão, Sertãozinho, Taquaritinga, Terra Roxa e Viradouro.

Regional São Carlos

São 1.249 vagas disponíveis nos polos: Araraquara, Bariri, Barra Bonita, Boa Esperança do Sul, Caconde, Cordeirópolis, Dois Córregos, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Itápolis, Lençóis Paulista, Macatuba, Mineiros do Tietê, Nova Europa, Pederneiras, Pirassununga, Porto Ferreira, Regional Jaú, Regional São Carlos, Rincão, Rio Claro, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tabatinga, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.

Regional São José do Rio Preto

São 830 vagas disponíveis nos polos: Altair, Bálsamo, Barretos, Cosmorama, Fernandópolis, Ibirá, Icem, Ipigua, José Bonifácio, Mirassol, Nipoã, Nova Granada, Novo Horizonte, Onda Verde, Orindiúva, Ouroeste, Palestina, Palmares Paulista, Paulo de Faria, Potirendaba, Regional São José do Rio Preto, Rolândia, Santa Adélia, Severínia, Tanabi, Ubarana, Urupês e Votuporanga

Regional São José dos Campos

São 508 vagas disponíveis nos polos: Aparecida, Areias, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Distrito de Moreira César, FUNDACC – Caraguatatuba, Guaratinguetá, Ilhabela, Lagoinha, Lorena, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Regional São José dos Campos, Roseira, São Francisco Xavier, São José do Barreiro, Regional São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, Silveiras, Taubaté e Ubatuba-Prefeitura.

Regional São Paulo

São 440 vagas disponíveis nos polos: Ilha Comprida, Itanhaém, Itariri, Miracatu, Mongaguá, Pedro de Toledo, Peruíbe, Regional Santos, Registro, São Vicente e Sete Barras.

Regional Sorocaba

São 941 vagas disponíveis nos polos: Araçoiaba da Serra, Avaré, Botucatu, Capela do Alto, Cerquilho, Conchas, Guareí, Ibiúna, Iperó, Itapetininga, Itatinga, Itu, Mairinque, Piedade, Pilar Do Sul, Regional Sorocaba, Salto, São Manuel, São Miguel Arcanjo, São Roque, Tietê e Votorantim.