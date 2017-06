Rá-Tim-Bum, o Castelo ganha projeção com tecnologia inédita

Espetáculo Rá-Tim-Bum, o Castelo ganha projeção inédita no Brasil em sua segunda temporada no Memorial

Graças ao sucesso de público, o evento foi prorrogado até 30 de setembro pela Fundação Memorial da América Latina e o Governo do Estado

Projeção mapeada será apresentada gratuitamente em nova temporada da exposição

A mostra “Rá-Tim-Bum, o Castelo” está em cartaz desde 31 de março na Fundação Memorial da América Latina

A exposição do seriado que marcou gerações na televisão brasileira traz cenários em tamanho real

Prazo para visitar o Castelo Rá-Tim-Bum, idêntico ao da série, vai até setembro

Crianças se divertem durante visita à exposição do Castelo no Memorial da América Latina

A primeira temporada de “Rá-Tim-Bum, o Castelo” teve 267 mil ingressos vendidos

Exposição “Castelo Rá-Tim-Bum” tem como parceiras a TV Cultura e a Caseludico

Mostra Castelo Rá-Tim-Bum atingiu recorde de público quando foi exposta no MIS

A exposição “Rá-Tim-Bum, o Castelo” ganha uma nova temporada a partir do próximo sábado (1º de julho). Além de ficar por mais três meses no Memorial da América Latina, a nova fase terá uma atração inédita, a projeção mapeada.

A tecnologia, capaz de apresentar texturas e efeitos especiais tridimensionais, será usada na exibição a ser feita fachada do Castelo. O espetáculo de luz e magia é inspirado em atrações de grandes parques infantis do mundo.

Será a primeira vez que um evento de entretenimento brasileiro terá uma atração que utiliza esse tipo de tecnologia. Será ainda a maior duração já registrada da intervenção: cerca de 10 minutos, com trechos de episódios do programa.

As apresentações com o uso da inédita projeção será sempre aos sábados e domingos, às 19h30 e 21h. Elas poderão ser vistas gratuitamente pelo público e são a grande novidade na nova temporada.

Além da projeção mapeada, “Rá-Tim-Bum, o Castelo” contará com 9 apresentações teatrais diárias. Assim como as projeções, elas ocorrerão na área externa, gratuitamente.

Também aos sábados e domingos, as esquetes recriarão episódios e histórias de personagens do seriado. As apresentações teatrais ocorrem durante o dia todo. O início de cada uma se dará de hora em hora, entre 10h30 e 18h30.

A nova programação tem início no próximo sábado e seguirá até 30 de setembro. A expectativa é fazer a alegria da criançada, especialmente nas férias escolares de julho.

A visitação ao Castelo, sucesso de público desde a estreia, segue com o seu horário: de terça a sexta-feira, das 09h às 21h; e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 22h. O acesso à exposição custa 20 reais (com meia-entrada a 10 reais).

Aprovado no ProAC, Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, o espetáculo Rá-Tim-Bum, o Castelo conta com os patrocínios da Jundiá Sorvetes, Wickbold e Apsen Farmacêutica.

O projeto foi idealizado pela Fundação Memorial da América Latina e pelo Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a TV Cultura e a Caselúdico, em comemoração aos 28 anos da Fundação.