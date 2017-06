Programas preparam jovens para conseguir o primeiro emprego

Conheça as oportunidades do Governo do Estado e da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho para iniciar a carreira profissional

O programa Jovem Aprendiz abre as portas de médias e empresas para estudantes de escolas técnicas estaduais (Etec)

A conquista do primeiro emprego representa um dos maiores desafios no competitivo mercado de trabalho atual. Saber por onde começar pode ser um diferencial importante nesse momento. Um dos principais obstáculos está na falta de experiência dos candidatos, já que muitas empresas exigem essa vivência como condição para a contratação.

Para superar essas dificuldades, o Governo do Estado e a Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho (SERT) desenvolvem diversos programas para o jovem que deseja ingressar no mercado de trabalho.

Uma dessas iniciativas é o Time do Emprego, programa da SERT que, desde 2011, já beneficiou mais de 60 mil pessoas e inseriu cerca de 23 mil profissionais no mercado de trabalho. Como elaborar um currículo e a melhor forma de se comportar em uma entrevista de emprego são algumas das orientações dadas aos participantes do programa, que utiliza uma metodologia canadense de reuniões em grupo.

Os participantes formam um “time” para trocar experiências e ajudar uns aos outros a descobrir suas habilidades e estabelecer metas de trabalho e de vida, para prepará-los para o mercado de trabalho (clique aqui para saber mais).

Experiência

A melhor forma de adquirir experiência é começar desde cedo. Essa oportunidade é oferecida pelo programa Jovem Aprendiz para jovens entre 14 e 24 anos de idade, que cursam as escolas técnicas estaduais (Etec) do Centro Paula Souza. O programa funciona assim: o estudante se cadastra no portal Emprega São Paulo (www.empregasaopaulo.sp.gov.br) e coloca à disposição o seu perfil para análise de empresas cadastradas no sistema.

Os estudantes selecionados são contratados por empresas de médio e grande porte. Não se trata de estágio, mas de contratação em regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), de acordo com a legislação que determina a reserva de no mínimo 5% e máximo de 15% das vagas de trabalho disponíveis.

Primeiro emprego

Estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino também podem ter a primeira oportunidade de trabalho por meio de estágio. O Programa Jovem Cidadão – Meu Primeiro Emprego tem como foco o estudante de baixa renda. As empresas se cadastram no programa e oferecem vagas de estágio remunerado aos jovens.

As contratações se dão por processo seletivo e cada vaga oferecida é disputada por três candidatos. Podem participar os alunos de 16 a 21 anos de idade, regularmente matriculados na rede pública estadual dos 39 municípios da rede estadual de Ensino Médio.

O programa está com inscrições abertas para o segundo semestre deste ano, para estudantes da 2ª série do Ensino Médio (clique aqui para fazer a sua inscrição). Já o estudante que deseja se preparar para o mercado de trabalho encontra cursos para fazer pela Internet na plataforma de formação conectada da Rede Pró-Aprendiz.